5 simpele en verrassende tips om gas te besparen

Nederland is voor 15 procent afhankelijk van het gasverbruik van Russische import. Of we hier van af komen door allemaal op ons gasverbruik te letten, is de vraag.

Tips om op gast te besparen

Desondanks helpen alle kleine beetjes. Met deze vijf tips kun jij al een verschil maken. Ook in je portemonnee.

1. Zorg voor voldoende verse lucht

Dit klinkt wellicht vreemd: ‘Wil je minder gas verbruiken, zet een raam open!’. Toch is het zo. Verse buitenlucht is makkelijker te verwarmen doordat dit minder vocht bevat dan ‘oude lucht’. Hierdoor hoef je minder te stoken. Wanneer je een ventilatie-unit aanschaft, kun je volgens United Consumers gemiddeld 100 euro per jaar besparen!

2. Isoleer de leidingen van je cv-ketel

Voordat je warme water van de cv-ketel bij de verwarming is aangekomen, gaat het door buizen heen. Zeker wanneer deze buizen door koude ruimtes lopen, kan hier veel warmte verloren gaan.

Je kunt de leidingen simpelweg isoleren met buisisolatie van de bouwmarkt. Wanneer je ook de retourleidingen isoleert, kun je zo’n 40 euro aan gas per jaar besparen.

3. Plaats radiatorfolie om gas te besparen

Een verwarming geeft warmte af aan de voor- en achterkant. Een deel van de warmte gaat dus verloren doordat je de muur verwarmt. Door radiatorfolie achter de verwarming te plaatsen, weerkaatst de warmte makkelijker je huis in. Zo bespaar je zo’n 8 euro per vierkante meter per jaar.

Bekijk ook: Stijgende gasprijzen maken crematie dure aangelegenheid

4. Plaats een ventilator onder je radiator

Naast radiatorfolie kun ook een radiatorventilator zorgen voor een flinke besparing op je gasverbruik. Doordat de warmte middels de ventilator sneller verspreid wordt in je huis, kun je een ruimte sneller verwarmen en verlies je minder warmte aan de achter- en onderkant.

Daarbij kan de warme luchtstroom eerder voor een warm gevoel zorgen, terwijl het wellicht kouder is in je huis. Dankzij zo’n ventilator geef je al snel 130 tot 180 euro per jaar minder uit aan gas.

5. Koop een gas- en waterbesparende douchekop

Ongeveer 20 procent van al het gasverbruik gaat op aan warm water. Nu kun je korter douchen, en dit moet je ook vooral doen om gas te besparen, maar je kunt nog meer doen in de badkamer.

Door je bestaande douchekop te vervangen voor een waterbesparende, kun je zo’n 45 euro per jaar besparen (afhankelijk van hoe lang je doucht).