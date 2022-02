Gootsteen verstopt? Klusexpert Dennis Mulder geeft tips

Tijdens de laatste lockdown was onze gootsteen opeens verstopt. Ik ging meteen aan de slag. Toen ik de boel daarna in elkaar kon zetten, bleek de pvc-lijm uitgedroogd. Nu had ik natuurlijk nieuwe kunnen bestellen en later ophalen, click & collect zoals dat heet, maar ja, dan moest ik geduld opbrengen.

Mijn meissie is niet voor één gat te vangen. We wonen in een dorp, bijna iedereen is handig en heeft een grote schuur met klusbenodigdheden. „Ik ga die lijm wel even fiksen”, zei ze. Bij de buren lag de schuur vol isolatieplaten: onbegaanbaar. De pvc-lijm van de andere buurman was net als de onze uitgedroogd, een derde buurman was niet thuis.

Een dorpsgenoot die conciërge op de basisschool van onze kleine man is geweest, nam niet op. Toen polste zij de voetbalcoach. Hij wist niet zeker of hij het had, maar hij was er zeker van dat zijn schoonzus de lijm had staan, zij had er net een klusje mee geklaard, Moest-ie ’t even komen brengen? Handig hè, zo’n meissie?

Riool

Het gedeelte in het aanrechtkastje of onder de wasbak is het deel van ons riool dat we kunnen zien. Ik wijdde er vorig jaar al eens een rubriek aan, maar er blijven vragen over komen.

Bij ons zat de zwanenhals, oftewel sifon oftewel stankafsluiter, verstopt. Zit die niet tussen het riool en waterafvoer, dan komt de stank uit het riool je huis binnen. In de stankafsluiter staat altijd een laagje water. Als je een verstopping hebt, bevindt het euvel zich 9 van de 10 keer op deze plek.

De meeste stankafsluiters zijn gemaakt van wit of zwart polyethyleen. Deze kun je niet lijmen, maar worden met rubberen ringen en wartels in elkaar geperst zodat er een waterdichte verbinding ontstaat. Voordeel is dat je deze weer kunt demonteren, nadeel is dat deze verbindingen door ouderdom kunnen gaan lekken.

Samensmelten

Daarom wordt vaak gekozen voor polyvinylchloride, pvc. Dit is wat dikker en kan met een speciale lijm worden gekit. Naast pijp in verschillende diameters zijn er ook verschillende verbindingsstukken en kant-en-klare sifons. De basis van pvc-lijm bestaat uit vinylchloride polymeren, aangevuld met oplosmiddelen en vulstoffen. De lijm zorgt ervoor dat het oppervlak van de te lijmen delen oplost. Hierdoor vloeien beide oppervlakken in elkaar over en smelten ze als het ware samen.

Trek handschoenen aan als je met pvc-lijm werkt. Verder is het belangrijk dat je de lijm gebruikt in een ruimte met voldoende ventilatie omdat de dampen schadelijk voor je gezondheid zijn.

Reinig eerst de oppervlakken met een ontvetter en een niet-pluizende doek. Schuur de oppervlakken lichtjes met schuurpapier (korrel 150) of schuurwol. Breng de pvc-lijm op beide oppervlakken aan. Druk beide te verlijmen delen direct in elkaar en verwijder de overtollige lijm met een papieren doek.

Laat de lijmverbinding tien minuten drogen zonder de verbinding mechanisch te belasten.

