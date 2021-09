5x Zo hou je je suède mooi

1) Geen paniek

Je hoeft niet meteen naar de stomerij te rennen met een vlek op een suède kledingstuk. Dep eerst zoveel mogelijk met een stuk keukenpapier. Bestrooi de vlek vervolgens royaal met maïzena en laat dit een uurtje intrekken. Daarna uitborstelen met een harde borstel.

2) Azijn is fijn

Schoonmaakazijn werkt goed op vetvlekken. Breng dit met een tandenborstel aan. Dep daarna net zolang met een handdoek totdat het suède droog is.

3) Hulplijn

Ontdekt u een oude, ingedroogde vlek op een kledingstuk? Gebruik dan suèdegum of een rubberen suède borsteltje en werk van binnen naar buiten. Beide zijn verkrijgbaar bij de schoenmaker.

4) Vergeet de wasmachine

Wist je dat veel suède kleding in de wasmachine kan worden gewassen? Draai het kledingstuk binnenstebuiten, kies voor hand- of wolwas en gebruik in plaats van wasmiddel een beetje babyshampoo. Suède schoenen kunnen overigens niet in de wasmachine.

5) Een krant is onmisbaar

De beste manier om vochtig suède te drogen, is het met kranten op te vullen. Deze trekken het vocht uit het leer. Niet naast de verwarming of in de zon drogen om verkleuring te voorkomen.