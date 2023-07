Op dit terras in de jachthaven van Uitgeest is het erg goed toeven

Bistro ’t Schippersrijk in Uitgeest is een begrip in de regio. Het startte allemaal in IJmuiden waar Sjaak Rijke in 1985 met zijn partner Carin een slagerij begon. Toen in 1993 een oude botenloods op jachthaven Zaadnoordijk (aan het Uitgeestermeer) te koop kwam, begon het echtpaar een kleine Franse bistro op deze plek. Door de jaren heen werd het restaurant flink uitgebreid en in 2019 namen hun kinderen Romano en Serina de zaak over.

We strijken op een donderdagmiddag neer op het terras van Bistro ’t Schippersrijk, midden in de jachthaven. Het hoofdterras is goed beschut met gespannen driehoekige ’tentzeilen’ (à la Nederland Muziekland) en een glazen afscheiding tegen de wind. Er zijn echter ook zitplekken aan het water en bootjes kunnen speciaal aanleggen en op het water lunchen of borrelen.

Parade

Op het volle terras hangt een gezellige sfeer. Het personeel heeft alles onder controle. De kaart is uitgebreid met diverse broodjes, salades, soepen en ook ’luxe lunchparades’ die uit verschillende onderdelen van de kaart bestaan. Bovendien zijn er bijgerechten zoals gerookte paling, extra kroketjes of friet die je voor een kleine meerprijs kunt bestellen.

We beginnen met drie oesters geserveerd met een rodewijnazijn met gesnipperde sjalot. Puur uit nieuwsgierigheid omdat het seizoen in principe is afgelopen. Ze gaan nu melken en zijn dan niet lekker meer. Deze Zeeuwse exemplaren zijn goed ziltig en romig. „Het laatste staartje van het seizoen”, reageert een ober als ik haar ernaar vraag.

Het kleine kannetje met azijn en gesnipperde sjalot zijn echter niet zo handig. Er komt vooral azijn uit terwijl de sjalot op de bodem blijft liggen. Een ondiep schaaltje met theelepeltje was beter geweest.

Dan de soep van de dag in de vorm van een Thaise tom kha kai die een Nederlandse draai heeft gekregen met ingrediënten als radijs, oranje paprika en wortel. Hij had dan ook iets pittiger gemogen; wat gehakte koriander had ook niet misstaan. De soep is wel goed warm en op smaak.

De stoofvleeskroketjes (naar eigen recept) zijn eveneens goed op smaak. Het zijn vier kleine kroketjes geserveerd op een meergranenpistolet met groene garnituur van spinazie, frisée en een kerstomaatje. Geserveerd met een truffelmayo. Het jasje van de kroketjes had wat dunner gemogen of ze hadden er een grote kroket van mogen maken. Op deze manier is het vooral korst en weinig vulling.

Het zijn bijzaken, want je ziet dat er veel aandacht aan het eten wordt besteed bij Bistro ’t Schippersrijk.

De ambiance is er bovendien prachtig. Op deze plek komen we zeker terug.

Bistro 't Schippersrijk

Lagendijk 3, Uitgeest

tel. 0251-312 626

schippersrijk.nl