In veertig dagen liftend over het water door alle Nederlandse provincies trekken, wie doet dat nou? Schrijfster Wieke van Oordt kan wel een paar redenen noemen. Zij was immers gek genoeg om die uitdaging aan te gaan. Ze schreef er een boek over: ’Steigerjunkie’. „Ik leerde Nederland op een totaal andere manier kennen!”