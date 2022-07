Een ansichtkaart versturen op vakantie, doen mensen dat nog? Jazeker!

Onder het mom van ’leuk voor later’ stuur ik steevast een kaartje naar mijn zoon van twee als ik voor het werk op reis ben. Ik vind het ook wel iets hebben om uit zo’n kaartenrek de leukste uit te kiezen, er een boodschap op te schrijven en het op de bus te doen om het vervolgens dagen, soms weken later op de deurmat terug te vinden.

Onder onze lezers veel mensen die ook ansichtkaarten verzenden vanaf hun vakantieadres. Wel zijn de meesten selectief in wie er dan ’ouderwetse’ post ontvangen. Ivonne Tollenaar: „Elke vakantie, kort of lang, gaan er ansichtkaarten naar het thuisfront. Tegenwoordig nog maar naar vier adressen; onze kinderen en een lieve vriendin die op het huis past.”

Piet Simons en zijn partner sturen altijd iets naar hun eigen adres. „Dit doen we iedere dag met een kort weerbericht en een kort verhaal. We zoeken altijd een leuke kaart uit als aandenken aan onze vakantie.”

Henk en Marianne Koning nemen ook de moeite om een handgeschreven boodschap naar vrienden en familie te sturen, maar dat gaat niet altijd goed. „In Thailand hebben we eens twaalf kaarten verstuurd waarvan er maar één is aangekomen.”

Wereldkaart

Er móet een kaart naar oma, want die houdt op een wereldkaart bij waar iedereen zo’n beetje uithangt. Ook gaat er een kaart naar mijn boer en zus en naar mijn kinderen. De kinderen zijn meer van de appjes, maar stellen een kaart toch op prijs.

M. Nobelen

Persoonlijk

Wij zitten momenteel in Griekenland en hebben ouderwets een kaartje op de bus gedaan naar mijn zwagers en een vriendin. Het kaartje is natuurlijk een afbeelding van waar we zitten in Ammoudia. Ik vind het persoonlijker dan een appje.

Naomi en Guus Vos

Adreslabels

Van mijn man hoeft het niet, zo maar ik verstuur altijd ansichtkaarten wanneer we op vakantie zijn. Dat vind ik bij vakantie horen. Ik herinner me nog van vroeger dat je de kaarten kocht, een lijstje met adressen bij je had en tussen de locals in in het postkantoor postzegels kocht. Tegenwoordig neem ik voorgeprinte adreslabels mee, dat dan weer wel. Men moet met wel een beetje me de tijd meegaan.

Lia Heiden

Ophangen

Alleenstaanden en mensen zonder pc-vaardigheden krijgen steevast nog wel een kaart van ons. Wij vinden het ook nog steeds leuk om nog kaartjes te krijgen. Ze hangen op een groot bord in de keuken.

Marion Duinker

Avontuur

In de jaren 60 en 70 stuurden we alle familie en vrienden een ansichtkaart. Soms werden die pas bezorgd als we al thuis waren. Tegenwoordig krijgt alleen onze dochter nog een kaartje. Ik houd een reisverslag bij op Facebook zodat men op de hoogte is van onze avonturen.

Marijke van Beers