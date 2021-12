Column Babette: over kersthaters en kerstfans

De kersthater kijkt me vragend aan. Of ik misschien weet waar zij de kerst kan vermijden.

Ik bespeur nog net geen paniek, maar overduidelijk is de nood hoog. En nee, ik heb geen idee. In de meeste landen die nu toegankelijk zijn, loop je vroeg of laat tegen een kerstboom aan. In bed blijven met een dekbed over je hoofd is in ieder geval geen goed plan. Dat doet ze bovendien elk jaar al.

Het enige wat ik kan bedenken, is om haar haat voor kerst proberen om te zetten in liefde. Maar dat zeg ik heel makkelijk, als groot kerstliefhebber. Zoals zij aftelt naar 1 januari, zo ben ik blij dat december is begonnen.

Dit Sinterklaasweekeinde kan voor mij niet meer stuk, ook heb ik nu al zin om maandag een kerstboom te kopen. Ik duik rond deze tijd van het jaar vaker in een kookboek dan ik de rest van het jaar doe. Denk na over originele cadeaus en heb er nu al zin in om eerste én tweede kerstdag uitgebreid te tafelen.

Zij niet. Vol afschuw wijdt ze uit over hoe een sliert kerstverlichting in de knoop kan zitten, hoe ze gruwelt van uitgekauwde kerstliedjes, heeft geen goed woord over voor haar familie, een kerstboom noemt ze een schande voor de natuur en overvolle supermarkten de schuld van depressief emo-eten.

Volgens de kersthater staat ze daarin niet alleen. T-shirts met teksten als ’Wake me up when it’s over’ en ’I hate Christmas’ zouden niet voor niets in opmars zijn.

Ook strooit ze graag met feitjes over gemeenschappelijk afgrijzen: 1 op de 10 mensen zou een hekel aan Kerstmis hebben en de decemberdepressie is een veelvoorkomend verschijnsel.

Als ze dan ook nog verzucht dat het allerergste van kerst is dat het elk jaar terugkeert, weet ik dat er maar één remedie is: als de sodemieter op zoek gaan naar een andere alleenstaande kersthater.

Je samen onder dat dekbed verstoppen helpt vast.