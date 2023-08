7 alcoholische drankjes met relatief weinig calorieën

Duidelijk, cocktails met zoete likeuren en andere suikerhoudende toevoegingen werken in je nadeel, hoe lekker en simpel ze ook moge zijn. Net als veel bier. Als je dan toch af en toe een glaasje drinkt, pak het dan ook goed aan.

Alcoholische drankjes met weinig calorieën

Hieronder zie je onze persoonlijk top 7. In dit artikel vind je nog een aantal alcoholische drankjes die laag in calorieën zijn.

1. Vodka Kombucha

Je moet nooit iets veroordelen voordat je het hebt geproefd. Kombucha is daar een voorbeeld van. De eeuwenoude Chinese frisdrank bestaat uit de fermentatie van gezoete thee door azijnzuurbacteriën- en gistculturen, die je vindt bij eco-winkels en tegenwoordig ook bij supermarkten. In tegenstelling tot frisdrank zit er nauwelijks tot geen suiker in. Beetje vodka erbij en het smaakt nog lekker ook. Originele Kombucha bevat uit zichzelf overigens al 0,5 procent alcohol.

2. Champagne extra brut

Vervang je favoriete cocktail of biertje eens met een goed glas champagne. En vervang die mierzoete demi-sec dan voor een extra brut. Dat scheelt je al gauw 40 gram suiker per fles.

3. Bloody Mary met Spaanse peper

Als je geen liefhebber bent van likeurtjes, dan ligt een bloody mary wellicht meer in je straatje. Gebruik een goede whisky in plaats van vodka en combineer die met biologische tomatensap. Afmaken met een scheut tabasco. Tip: voeg er dan een beetje rode peper aan toe. Werkt perfect bij het afvallen, volgens verschillende onderzoeken.

4. Vodka seltzer met citroen of limoen

Voor alle duidelijkheid, bruiswater is iets anders dan tonic. Afgezien van het feit dat beiden koolzuur bevatten, is tonic een ware suikerbom. Niet verstandig om dat te drinken als je van buikje afwil. Toch op zoek naar iets lekkers met een bite? Mix dan gewoon bruiswater met een deel vodka en voeg een schijfje citroen eraan toe. Je boet met de seltzer niets in aan alcohol.

5. Whisky on the rocks

Zoals gezegd is het zonde om whisky te mengen, maar ijs vormt daarop een uitzondering. Veel mensen denken dat ook dit vloeken in de kerk is, maar dat is niet zo. Whisky, dus ook de blended whisky, is afgeblust met water. Het toevoegen van wat ijs verandert niks aan de smaak. Er zijn zelfs whisky’s die je drinkt door er wat extra drupjes water in te doen. Hoe dan ook: ijs haalt het suikergehalte omlaag.

6. Whisky met cola zero

De pure whiskyliefhebber zal ervan walgen om whisky te gebruiken in een cocktail. Dat is vloeken in de kerk. Toch zijn er heel wat mensen, waaronder liefhebbers, die het af en toe mixen met cola. Maak daar in het vervolg maar cola zero van, scheelt een hoop suiker. Maar in stijl afvallen doe je pas met het volgende drankje.

7. Cosmopolitan light (minder zoet, evenveel alcohol)

Een cosmopolitan is een cocktail met wodka, cranberrysap, limoensap en een triple-sec zoals Cointreau. Klinkt lekker en ziet er glamoureus uit, maar is ook vreselijk zoet. Niet goed dus. Laat de cointreau achterwege, doe er wat extra wodka bij en je houdt een heerlijk verfrissend drankje over met een stevige bite en een minimum aan suiker. Garneren met een schijfje limoen. Minder zoet, evenveel alcohol. Ja, zelfs cocktails kunnen samengaan met afvallen.