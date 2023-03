Witte, lichte of donkerbruine (basterd)suiker? Dit zijn de verschillen

Als er suiker in de ingrediëntenlijst staat van een recept, dan wordt daar steevast kristalsuiker mee bedoeld. Wat dat betreft zou je kunnen stellen dat dat de suiker der suiker is. De van suikerbiet gemaakte suiker dient ook als basis voor poedersuiker, suikerklontjes, fijne suiker en grove suiker.

Basterdsuiker

Ook alle schakeringen basterdsuiker bestaan in de basis uit fijne kristalsuiker. Waar de naam in eerste instantie doet denken dat de verschillende suikers enkel invloed hebben op de kleur, is dat lang niet het enige. De verschillende types hebben naast invloed op kleur ook een verschillende werking op smaak én op structuur.

Witte (basterd)suiker

Voor pavlova’s, lichte cakes en andere baksels die zo licht mogelijk moeten blijven, is witte suiker de beste optie. Maar er is al een verschil tussen kristalsuiker en witte basterdsuiker. Laatstgenoemde bestaat namelijk uit fijne kristalsuiker waarbij invertsuikerstroop is toegevoegd.

De suiker lost eerder op en is vochtiger dan alleen kristalsuiker. Gezien het feit dat bakken haast een scheikundig proces is, zorgt dit voor een zachtere structuur dan kristalsuiker, maar behoudt het nog wel een subtiele crunch, onmisbaar bij verschillende koekjes of merengue.

Lichtbruine basterdsuiker

Op zoek naar wat meer smaak en vocht in je suiker voor die heerlijke chewy bite? Ga dan voor lichtbruine basterdsuiker. In lichtbruine basterdsuiker wordt namelijk melasse – een karamel-achtige stroop ontstaan uit de suikerkristallen – toegevoegd, wat zorgt voor meer kleur en meer smaak. De suiker leent zich ook goed om een subtiele zoete toon te geven aan hartige gerechten, bijvoorbeeld in een tomatensaus.

Donkerbruine basterdsuiker

Aan de donkerste van de drie – want een korter centrifugeproces – zit ook meteen de meeste smaak. Deze intense, bijna bittere tonen zorgen voor een diepe karamelsmaak en is dan ook erg lekker in bijvoorbeeld een sticky toffee cake én in hartige gerechten en sauzen. Heb je een recept dat vraagt om bruine suiker, bedenk dan dat de donkere variant een sterkere, intensere smaak geeft aan het geheel.

Rietsuiker

Vervang basterdsuiker niet zo maar door rietsuiker, wat gemaakt is van suikerriet, een grovere structuur heeft én minder vochtig is. Dat zal ook een hele andere uitwerking (crunchy!) hebben op je eindproduct.