Siebren dolgelukkig met Jiska, die goed bevriend is met zijn ex

Geluk van de kinderen staat voorop bij Jiske en Siebren en zijn ex-vrouw Marieke. Ⓒ foto anko stoffels

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de creatieve familie Boon uit Duivendrecht.