Op zoek naar een fijn terras in het centrum van Amsterdam? Hier moet je zijn

Als je in het centrum van Amsterdam een terras zoekt, kun je natuurlijk een tafeltje aan het Leidseplein of Rembrandtplein kiezen, maar dan zit je hutjemutje met toeristen. Tegelijkertijd liggen er op de grachten van Amsterdam her en der ook wat terrassen, maar de ruimte aan het water is schaars. Café De Jaren aan de Amstel, op een steenworp afstand van de Stopera, het Rembrandtplein en de Bloemenmarkt, is de uitzondering op de regel.

Binnen zit je in een zeer ruimtelijke inrichting onder een metershoog plafond met grote spiegels en kamerhoge ramen. De bar met gietijzeren frame en lege flessen doet industrieel aan.

De sfeer is gemoedelijk, met een onafgebroken stroom van gasten zonder dat je er kriegel van wordt. Duiven scharrelen brutaal tussen de tafels door, maar dat houd je in Amsterdam.

Het terras bij café De Jaren zit vol, ondanks de bui die een kwartier eerder viel. Gelukkig is er nog een tafeltje vrij beneden aan de Amstel. Boven op de eerste verdieping is er trouwens ook een terras. De kaart is compleet met ontbijt-, lunch- en dinergerechten, maar ook een aantal borrelhapjes.

Belegde broodjes zijn er in overvloed in de vorm van landbrood met ei (drie bereidingen), humus, kaas, rundvleeskroketten van Oma Bobs en ciabatta’s met geitenkaas en gebakken kip. Verder wisselende specials als avocado-toast en gamba’s met chimichurri.

Het duurt best lang voordat er iemand de bestelling opneemt, een opgestoken hand trekt echter de aandacht van de ober en de bestelling staat bovendien snel op tafel. De smoothie met bosvruchten, yoghurt en munt is mooi vol en fris. De bitterballen van oma Bobs zijn romig en goed gevuld met rundvlees. Zo koopt De Jaren meerdere producten slim in bij vooraanstaande bedrijven zoals de gelato van Massimo en biefstuk en burgers van boerderij Lindenhoff.

De gemengde bittergarnituur bestaat uit bitterballen van Oma Bobs, miniloempia’s en kaasstengels. De loempia’s zijn goed op smaak en de kaasstengels, tja, kaasstengels zijn kaasstengels.

De avocado-toast met tomaat, rode ui en koriander is eigenlijk guacamole-toast, maar dan met meer tomaat en rode ui. Uit die dikke snee landbrood kun je rustig twee sneetjes toast halen. Voor het mondgevoel waren twee dunnere sneetjes beter geweest, maar de dikke snee is royaal met het avocadomengsel belegd. Het frisse sap uit het partje limoen haalt de smaak heerlijk omhoog.

Wie in hartje Amsterdam ontspannen aan het water wil zitten met keuze uit degelijke gerechten, zit bij Café De Jaren goed. Logisch dat het er druk is. Dat je even moet wachten, neem je graag voor lief.

Café De Jaren

Nieuwe Doelenstraat 20, Amsterdam

tel. 020-6255771

cafedejaren.nl