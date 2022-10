Zo hoort het: etiquetteregels voor als je bij iemand op visite gaat

Tuurlijk, het hangt er helemaal vanaf bij wie je op bezoek gaat en hoe goed je die persoon kent. Lekker languit op de bank liggen is misschien minder raar als je bij je beste vriend bent dan wanneer je bij iemand op bezoek gaat die je wat minder goed kent. In dat laatste geval zijn er een aantal dingen die je maar beter niet kunt doen.

Van alles aanraken en verplaatsen

Zodra iemand zegt dat je vooral moet doen alsof je thuis bent, moet je dat niet te letterlijk nemen. Trek niet zomaar de koelkast open (tenzij de ander zegt dat je vooral je eigen drinken en eten moet pakken), raak niet van alles aan om het vervolgens op een andere plek terug te leggen en ga zéker niet met de voeten op tafel zoals je dat thuis misschien wel gewend bent.

Een rondleiding verwachten

Ben je voor het eerst bij iemand thuis die misschien zojuist verhuisd is, ga er dan niet vanuit dat je een rondleiding krijgt. Je kunt er ook beter niet om vragen. Mocht de persoon bij wie je op visite bent je graag het huis willen laten zien, dan zal hij of zij jou zelf uitnodigen voor een toer.

Te lang blijven

Weet wanneer het tijd is om weer naar huis te gaan, ook al is het nog zo gezellig. Ga je ’s avonds op visite, houd er dan rekening mee dat de ander misschien wel op tijd naar bed wil. Staat de ander plots op om de lege thee- of wijnglazen op te ruimen, dan is dat het teken dat je weer moet gaan.

Knoeien (en dat vervolgens proberen te verbergen)

Over die wijnglazen gesproken: stoot je er een om en zorgt dat voor een enorme rode wijnvlek in het witte tapijt? Zeg het dan maar gewoon eerlijk en probeer het niet te verbloemen. Ook als je per ongeluk iets kapot maakt, dan is het voor de ander wel zo fijn als hij of zij daarvan op de hoogte is.

Snuffelen

Je mag best nieuwsgierig zijn, maar het is not done om zomaar een kast open te trekken om te kijken wat daar allemaal in zit. Je gastheer of gastvrouw zou er zomaar spulletjes in bewaren waarvan hij/zij niet wil dat een ander ze ziet.

Plus één

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zo luidt het alom bekende gezegde. Maar neem nooit zomaar iemand mee zonder dat vooraf te overleggen.

Dieet

Wordt er voor je gekookt? Wacht dan niet met vertellen waarvoor je allergisch bent of wat je beslist niet eet tot je al aan tafel zit. Geef zo ruim van te voren mogelijk aan wat je dieetwensen zijn, zodat de gastheer (of vrouw) daar rekening mee kan houden.

Voeren

En als je dan eenmaal aan tafel zit, geef de restjes die op je bord hebt liggen dan niet zomaar aan de hond die om iets lekkers komt schooien. Vraag eerst aan het baasje of dat mag! De hond kan immers een allergie hebben of een speciaal dieet volgen.

Schoenen

Veel mensen vinden het niet fijn (of fris) om schoenen te dragen in huis. Vraag daarom altijd eerst of je je schoenen aan mag houden of dat ze toch echt uit moeten. Weet je van te voren al dat je bij iemand op bezoek gaat die schoenen binnenshuis niet op prijs stelt? Zorg er dan voor dat je schonen sokken draagt of dat je voeten er enigszins verzorgd uitzien...

Lege handen

Kom niet met lege handen aan. Je hoeft heus niet iets duurs mee te nemen, maar iets kleins (een flesje wijn of bosje bloemen) wordt in de meeste gevallen wel gewaardeerd.