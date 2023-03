Golvende vormen en patronen in het interieur zijn hartstikke hot

Trendsetter

Ontwerper Sophie Lou Jacobsen gelooft in de opbeurende kracht van dagelijkse gebruiksvoorwerpen en dat straalt dan ook van haar glaswerk af. Zet deze glazen objecten op de tafel en iedereen raakt verwonderd. De karaf met golvend handvat in contrasterende kleur is als een kunstwerk zo mooi maar ook gewoon praktisch te gebruiken als schenkkan of vaas voor bloemen.

Blauwe golf

Ⓒ vloerkleed Rainbow van Liv Interior en vaas van Ferm Living

Dit voorjaar frissen we ons interieur op met de trendkleur blauw. Het lichtblauwe vloerkleed van Liv Interior voelt heerlijk zacht door de extra dikke structuur in een cool boog-dessin. Het is daarbij ook nog eens duurzaam gemaakt. De Verso-vaas van Ferm Living is een moderne update van de klassieke vaasvorm dankzij het golvende handvat. De vaas is decoratief met én zonder bloemen erin.

Schattig

Ⓒ keramiek van Florence Mytum Ceramics

Bij het zien van de keramiekcollectie van Florence Mytum worden wij meteen blij. De accessoires zijn heel kleurrijk en vol fantasie dankzij de snoepjeskleuren en schattige golvende randen en vormen.

Kaarsjes aan

Ⓒ kandelaarhouders van Octaevo

Kaarsjes zorgen voor gezelligheid. Volgens de laatste trend kiezen we daarbij een mix van pastelkleurtjes en golvende, gedraaide vormen zoals in de nieuwe collectie kaarsenstandaards van Octaevo.

Lang leve lila

Ⓒ vaas Dolomite Akaza en posterprint van Desenio

We stappen over van roze naar lila als trendkleur in het interieur waarmee je een modern en licht naturellen interieur een modische draai geeft. Met deze lila poster van Desenio en de vaas Dolomite Akaza van The Masie voeg je daar nog een golvend dessin en vorm aan toe voor een extra trendy look-and-feel.

Opkikker

Ⓒ dienblad Bastua van Marimekko x Ikea

Het patroon van dit dienblad van Ikea in samenwerking met het iconische Finse designmerk Marimekko is geïnspireerd op de boomstammen waar veel Finse saunacabines van zijn gemaakt. Stel je daar een Fins landschap bij voor waarbij de lucht het wateroppervlak van het meer aan de horizon raakt. Dat werkt als een opkikkertje van de dag.

Op maat gemaakt

Ⓒ La Cerise sur le Gâteau, ph.Romain Ricard en wandtafel Curvature Ferm Living

In plaats van een standaard hoofdbord voor je bed loopt in dit interieur de houtfineer wanddecoratie over in een kamerhoog golvend hoofdeinde. In combinatie met het geblokte bedtextiel in terra-roodbruine tinten van La Cerise sur le Gâteau ontstaat een mooie gecoördineerde sfeer in de slaapkamer.

Stylingtip: lambrisering

Ⓒ Mark Spencer en muurverf Royal Navy van Little Greene

Maak een golvende lambrisering en het effect op de sfeer in de slaapkamer is groots en persoonlijk. Maak een blauw-grijs combinatie van Little Green in de verfkleuren Royal Navy en Obscura voor een nautische, zomerse uitstraling.