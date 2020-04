„Al weken wachten we op groen licht vanuit Curaçao om daarheen te mogen. Vooralsnog hebben we geen toestemming. Dus wat doe je verder in een lockdown, behalve boodschappen doen en regelmatig bewegen? We mogen het eiland immers niet verder niet op. Uit verveling ontstaat nieuwe creativiteit, hebben we gemerkt.”

Liselotte pakt de naaimachine en maakt stijlvolle mondkapjes. Ook ontwerpt ze een rokje met een tulpendessin. „Even een stukje Holland in Martinique, het voelt een beetje als thuis...”

Machiel koopt nieuwe accu's en doet allerlei karweitjes aan de boot. De klussenlijst is gelukkig oneindig, dus vervelen is niet aan de orde. „We ondervinden veel gezelligheid en morele steun van mensen op de boten om ons heen. Vanuit de bijboten houden we 1,5 meter-afstandborrels en we brengen elkaar regelmatig lekkere hapjes!”

Lees hier meer van de avonturen van Machiel en Liselotte in lockdown.