Stoel in het vliegtuig reserveren? Dit zijn de voor- en nadelen van bepaalde plekken

Beth Windsor, een Amerikaanse stewardess met ruim tien jaar ervaring, vertelt aan website Business Insider wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde stoel.

Bij de nooduitgang

Voor een plekje bij de nooduitgang moet je vaak meer betalen omdat ze over het algemeen meer beenruimte bieden. Handig dus, voor lange mensen!

Nadeel van zo’n stoel is wel dat het er flink kouder kan zijn, omdat je als passagier dichter bij de deur zit.

Fijn, al die ruimte voor je, maar dat betekent ook dat andere mensen snel geneigd zijn om juist daar even te staan om hun benen te strekken. Wat volgens Windsor ook een nadeel is: je moet al je spulletjes opbergen in de bagageruimte boven je, omdat er geen stoel met opbergvak vóór je is waar je ze kwijt kunt.

In het voorste deel van het vliegtuig

Het cabinepersoneel begint meestal voorin bij het serveren van drankjes en maaltijden. Hoe verder je naar voren zit, hoe groter de kans is dat je het menu krijgt voorgeschoteld dat jouw voorkeur heeft.

Ook fijn: heb je een overstap en maar weinig tijd om je volgende vlucht te halen? Als je een stoel voorin hebt geboekt, kun je eerder het vliegtuig uit waardoor je meer kans hebt om je volgende vlucht te halen.

Het middelste gedeelte

Heb je en stoel in het midden van het vliegtuig, ter hoogte van de vleugels, dan heb je volgens de stewardess minder last van turbulentie. Een nadeel: er is meer herrie omdat je in de buurt zit van de vliegtuigmotoren.

Bekijk ook: Waarom het best slim kan zijn om de middelste vliegtuigstoel te boeken

Achterin het vliegtuig

Volgens Windsor is een plekje in het achterste gedeelte van het vliegtuig niet aan te raden voor mensen met vliegangst of die een hekel hebben aan turbulentie. Die zou je achterin namelijk het sterkst voelen.

Aan het raam

Een stoel aan het raam betekent dat je lekker naar de wolkenlucht kunt staren of naar andere mooie uitzichten. Ook fijn: je wordt niet gestoord door andere passagiers die (constant) naar het toilet moeten.

Bij het toilet

Over het toilet gesproken: heb je een zwakke blaas en moet je vaak naar de wc? Een stoel bij het toilet kan dan handig zijn! Minder fijn: het is een komen en gaan van passagiers die een (grote) boodschap moeten doen. Bovendien moet je maar tegen het geluid kunnen van het toilet dat steeds wordt doorgespoeld...