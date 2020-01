Recept van de dag: zoete wortels met brie

Overal waar ze komt slaat ze recepten op. En vervolgens gaat ze experimenteren. Dat leidt tot leuke combinaties zoals die van wortels met hazelnoot. En die recepten stuurt ze mij weer en dat is altijd leuk.

Met behoud van het goede neem ik vandaag wel de vrijheid het recept zoals zij het me stuurde te interpreteren.

Nodig voor 2 personen:

• 400 gram geschrapte worteltjes

• 75 gr gepelde hazelnoten

• 70 gr ontpitte, gedroogde dadels in stukjes gesneden

• 200 gram brie

• kokosolie of boter

Bereiden:

Schrap de wortels. Geef de hazelnoten wat kleur in een hete koekenpan. Bak de wortels in een koekenpan met wat kokosolie, tot ze net kleur krijgen. Scheutje water erbij tot ze bijna onderstaan. Doe er de dadels bij en een scheut balsamico. Laat koken tot het water is verdampt. De wortels hebben nu een zoet laagje. Strooi er de knapperige hazelnoten over. Serveer met gebakken brie, ja, gewoon in een pan, stukken brie in wat boter even rondom bakken. En geef er een stuk zuurdesembrood bij.