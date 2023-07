Dagrecept: Dessert van perzik, koekjes en mascarpone

Een rijpe, sappige perzik is niet te versmaden, zo uit het vuistje, in de salade of gebak. Maar je kunt hem ook in allerlei hartige gerechten stoppen, door de couscous of in combinatie met burrata! Het wordt voor vandaag echter een toetje van perzik met slagroom, mascarpone, biscuit en gekristalliseerde (gesuikerde) rozenblaadjes.

Nodig voor 4 personen:

- 200 ml slagroom

- 100 g mascarpone

- paar druppels vanille-extract

- 75 g g zoete kruimelige biscuits

- 4 rijpe perziken

- fijne rasp van halve sinaasappel

- 8 gekristalliseerde rozenblaadjes

Speciaalzaak

Die vind je bij delicatessenwinkels of kun je bestellen, onder meer via finemarketdistrict.com. Zelf eetbare bloemen suikeren kan ook, hieronder lees je hoe dat werkt. Of je laat ze lekker weg. Het is een smakelijke vondst van Nigel Slater uit z’n boek Greenfeast (Fontaine).

Klop de slagroom in een kom stijf tot hij in model blijft, maar ook niet meer dan dat. Voeg de mascarpone toe met een paar druppels vanille-extract, maar meng ze nog niet. Plet de koekjes tot grove en fijne kruimels, een mix van texturen. Voeg het kruim aan de room toe en schep alles door elkaar tot het net gemengd is. Scheur de perziken doormidden en gooi de pitten weg.

Leg op elk bord een halve perzik met een eetlepel room en bestrooi met sinaasappelrasp en gesuikerde rozenblaadjes.

Gesuikerde rozenblaadjes

Je maakt gesuikerde rozenblaadjes van speciale eetbare bloemen. Die van de bloemist zijn niet geschikt voor consumptie. Voor het suikeren heb je 1 eiwit, een schep suiker, een bakkwastje en een bakplaat met bakpapier nodig.

Strooi wat suiker op een plat bord, klop het eiwit los. Bestrijk de rozenblaadjes aan beide kanten met het eiwit. Haal de rozenblaadjes een voor een door de suiker en verdeel ze over de bakplaat. Laat ze 1 tot 2 uur drogen op een koele plaats.