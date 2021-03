Android Auto beschikbaar in Nederland

Meer dan honderd miljoen auto’s wereldwijd hebben ondersteuning voor Android Auto. Apps op de telefoon die geschikt zijn voor Android Auto kunnen gebruikt worden, zoals Google Maps of Waze voor navigatie, of Whatsapp voor communicatie of Spotify voor muziek.

De bediening kan op diverse manieren. Via grote knoppen op het scherm, knoppen in de auto of via de spraakassistent van Google. Zeg "Oké Google" om te praten met de Google Assistent of gebruik het microfoontje op het scherm. Vertel waar de reis naar toeg gaat en de navigatie stelt zich in. Of vraag naar een podcast, muziek via Spotify, TuneIn, Youtube muziek of naar het laatste nieuws.

Hoewel het rijden zonder afleiding het meest veilig is, is het toch een hele uitkomst dat de Google Assistent appjes kan voorlezen en de bestuurder via spraak dat wordt omgezet naar tekst kan antwoorden. Compleet handsfree en met een scherm dat er voor zorgt dat er redelijk zicht op de weg blijft.

Gebruikers van Android 10 of hoger kunnen direct gebruik maken van Android Auto. Alleen de telefoon hoeft maar gekoppeld te worden om te beginnen.. Bij de meeste auto’s gaat dat via USB. Steeds meer auto’s ondersteunen de draadloze variant van Android Auto, zodat de telefoon in de broekzak kan blijven. Gebruikers van Android 9 of ouder moeten eerst de Auto-app uit de Play Store.