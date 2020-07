Review Ghost of Tsushima (PlayStation 4)

Jin Sakai is uit op wraak op eindbaas en leider van het Mongoolse Rijk Khotun Khan die zijn oom heeft ontvoerd en gevangen houdt na de invasie op het Japanse eiland Tsushima. Als een van de laatst overgebleven samoerai moet Jin zijn van kinds af aan aangeleerde vechtstijl omgooien om een kans te maken tegen het geharde en machtige Mongoolse leger. Van sluwe zelfbeschermer naar bloeddorstige moordenaar, Jin zet alles op alles om de Mongoolse onderdrukking tegen te gaan en opnieuw in vrijheid te leven.

Gameplay & graphics

In eerste instantie werd de speelstijl van Jin gekarakteriseerd door zijn onopvallendheid, wijzend naar de Ghost. Een onzichtbare sluipmoordenaar die kruipend en zonder geluid Mongoolse soldaten te lijf ging met zijn katana. Echter neemt Jin het vaker dan je lief is op tegen meerdere vijanden tegelijkertijd, waardoor er weinig van een Ghost overblijft. Gruwelijk geweld, met erg veel button-smash, wordt in de game niet geschuwd.

De gameplay is een mengelmoes van Ubisoft’s toppers Far Cry en Assassin’s Creed, vrij origineel voelt de game dus niet aan. Je gaat direct aan de slag met het opsporen van kampen van vijanden om die te ontmantelen en het vrijspelen van gebieden op het eiland zodat je extra punten kan verdienen om je katana’s en outfits krachtiger te maken. Vervolgens moet je extra onverwachte missies voor de lokale bevolking voltooien voor een beter imago en simpelweg onontdekt gebieden op de kaart verkennen. Tijdens het exploreren van het eiland ontmoet je compagnons die jou wegwijs maken op het gebied van vechttechnieken en het versterken van je uitdossing. Je hebt hen hard nodig om al dan niet samen de Mongoolse tirannie te vermorzelen.

Qua graphics is de game wel ijzersterk, de omgeving oogt filmisch, kleurrijk en sprookjesachtig. Alles wat we kennen van Japan zit tot in het extreme verwerkt in de sfeer en werkelijk ieder detail ademt een verheerlijkt Japan uit. Het bekijken van de vallende gele bladeren uit de herfstige bomen is een verrijking voor de geest op zich.

Tip: zet de gesproken taal in de game op Japans voor de complete onderdompeling in de lokale cultuur. Hoor hoe Jin zijn compagnons in het Japans orders geeft en je waant je echt op Tsushima. Maar geen zorgen, Nederlandse ondertiteling is aanwezig.

Conclusie

Het spel speelt lekker weg, je bijt je al gauw goed vast in het verhaal. Naast Jin krijgen meerdere karakters uit de game een uitgebreide introductie en het aanleren van het vechten als een samoerai wordt laagdrempelig aangereikt aan de gamer. Het vechten tegen de Mongoolse soldaten is gewoonweg button-smashen, en veel gamekenmerken zijn gekopieerd van de populaire reeksen Assassin’s Creed en Far Cry. Maar wie maalt daar nog om als je op dìt Japanse eiland vrij mag gaan en staan waar je wil. Als laatste Exclusive van de huidige generatie PlayStation 4-games is Ghost of Tsuhima een meer dan vermakelijke afsluiter.

Cijfer: 7,5

Ghost of Tsushima is vanaf 17 juli exclusief te spelen op de PlayStation 4.