Halsoverkop terug naar Nederland: ’Sfeer werd grimmig’

Nederlanders zijn in deze tijden maar wat blij om weer voet op eigen bodem te zetten. Marjolein Koot (26) vierde twee weken vakantie in Vietnam toen twee dagen voor vertrek de sfeer wel heel grimmig werd.

Marjolein: „Twee weken lang had ik een zorgeloze vakantie, met heerlijk weer in een mooi land. Pas twee dagen voor vertrek sloeg de sfeer om. In Vietnam testen ze iedereen van wie ze een vermoeden hebben dat diegene in contact is geweest met iemand met Corona. Iedereen met ook maar een kuchje wordt gelijk in quarantaine gezet.

Toen ik dat hoorde, werd ik wel even bang. Ik hoorde dat er een Europeaan met een klein kuchje echt uit het hotel is gehaald, getest en ondanks dat het geen Corona bleek te zijn, toch drie dagen werd ’vastgezet’. De binnenlandse vlucht van Da Nang naar Hanoi ging gelukkig gewoon, al moest iedereen verplicht mondkapjes op. Eenmaal daar bleek de vlucht naar Singapore gecanceld. Toen raakte ik wel even in paniek, maar ik kon gelukkig nog omgeboekt worden op een vlucht naar Parijs.

Steun

Ik heb de hele dag op het vliegveld van Hanoi gehangen met een Nederlands clubje, in zulke tijden is het toch fijn om steun te hebben bij mensen die dezelfde taal spreken. De sfeer werd steeds grimmiger, we werden weggekeken in restaurants.

Eenmaal op Schiphol was ik zo blij weer thuis te zijn! Het was er rustiger dan normaal en we konden bepaalde routes niet meer lopen omdat er dan te veel mensen zouden zijn. Heel onwerkelijk, eigenlijk. Ik ben megafan van reizen en vind het altijd afschuwelijk om weer naar huis te gaan, maar ik ben nog nooit zo blij geweest weer in Nederland te zijn!”