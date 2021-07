Dagrecept: Pak je vis in met groenten, succes verzekerd!

Reza Bakhtali

Je kunt met de pakketjes van aluminiumfolie (grillen) of bakpapier (stomen) eindeloos variëren. Zorg er wel voor dat je de groenten extra dun (julienne) snijdt of blancheer ze even voordat je ze inpakt.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng in een kleine kom de julienne gesneden wortelen en courgette, evenals de ringetjes bosui. Neem vier bladen bakpapier van 25 x 25 cm en leg hier een stuk kabeljauwfilet of andere stevige witvis op. Garneer de vis met het wortel-courgette-bosui-mengsel, knijp er een beetje citroensap over en bestrooi met zout, gedroogde tijm, peper en gehakte knoflook.

Eindig met een dot boter naar smaak, zeg maar 1 tl tot 1/2 el per vis. Vouw ze goed dicht met wat keukentouw en leg ze 20 tot 25 minuten in de oven, afhankelijk van de dikte van de filets. Serveer de pakketjes (pas op voor stoom bij het openen) met noten-rijst of gebakken aardappeltjes.

Nodig voor 4 personen:

- 4 kabeljauwfilets van 150 g

- 2 wortels (julienne)

- ½ courgette (julienne)

- 2 bosuitjes (dunne ringen)

- 2 teentjes knoflook

(fijngehakt)

- 1 citroen

- 1/4 tl zout

- 1/4 tl peper

- 1/4 tl gedroogde tijm

- 4 tl tot 2 el boter