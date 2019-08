Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

In dit seizoen willen de temperaturen nog weleens oplopen... Lezers vertellen anoniem over hun zomerzotheid. “Mijn man en ik sparen allebei voor de vakantie, maar van mijn deel is niets over. Dat ging op, onder meer aan kleertjes voor onze baby. Het valt me sowieso zwaar om zuinig te leven.