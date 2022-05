Goed voor de portemonnee: zes tips om zo zuinig mogelijk elektrisch te rijden

1. Keuze elektrische auto

Wil je duurzaam rijden en zo weinig mogelijk energie verbruiken? Kies dan een auto die in de praktijk ook echt zuinig is, zo luidt de eerste tip van Bas Bullens, eMobility-expert bij DKV Mobility. Het verschil kan meer dan 50 procent extra energie zijn. Elektrische auto’s zijn grootverbruikers van stroom dus de eerste stap is het kiezen van een zuinige auto. Niet alleen de auto heeft invloed op het verbruik, ook de rijstijl.

2. Rijd relaxed

De range van een elektrische auto neemt exponentieel af naarmate je sneller rijdt. Dat betekent dat je het beste wat langzamer kunt rijden om meer kilometers uit de accu te halen. Het is volgens Bullens aan te raden om op de snelweg rond de 100 kilometer per uur te rijden en te anticiperen op het verkeer. Bespaar op je energieverbruik met ‘gas los’ afremmen op de motor (regeneratief remmen). Sommige auto’s hebben ook een ECO-modus. Hiermee rijd je ook veel relaxter en bespaar je stroom.

3. Check je bandenspanning

Het is één van de bekendste tips om fossiele brandstof te besparen, en uiteraard werkt hij ook voor de elektrische auto. Een auto met slappe banden heeft meer weerstand op de weg en heeft dus meer energie nodig om vooruit te komen. Check daarom regelmatig of je banden nog op de juiste spanning staan, zo adviseert DKV Mobility.

4. Constante verwarming

Het wisselvallige weer zorgt ervoor dat autobestuurders nog vaak de verwarming aanzetten. Let op: het kost veel meer stroom om de verwarming in de auto áán, dan weer uit, en dan weer áán te zetten, dan dat je hem constant op een wat lagere, constante temperatuur laat draaien. Ook een optie: gebruik stoel- en stuurverwarming.

5. Minimaliseer snellaadstations

Op de lange termijn is het slim als je niet te vaak bij snellaadstations oplaadt. Natuurlijk zijn ze handig voor ‘de laatste kilometers’, of voor grote afstanden, maar voor de houdbaarheid van de accu is het minder goed om supersnel te laden. Daarnaast zijn de kosten voor het snelladen vaak het dubbele van wat je normaal betaalt bij een regulier laadpunt. Laden op het werk is vaak de voordeligste oplossing.

6. Houd het batterijniveau tussen de 20 en 80 procent

Een accu volledig opladen is alleen een goed plan als je écht ver moet rijden en tussendoor niet kunt stoppen om te laden, zegt Bullens. Een accu iedere keer tot 100 procent laden is niet goed voor de degeneratie van de accu (capaciteitsverlies). Ook het helemaal leegrijden geeft eenzelfde effect, dus probeer de accu altijd tussen de 20 en 80 procent te houden. Zeker als je de auto langer parkeert is dit van groot belang.