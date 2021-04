In dit hotel in Deventer blijf je maar naar buiten kijken!

Het statige gebouw van het Pillows Luxury Boutique Hotel Aan de IJssel in Deventer (een hele mond vol!) is niet nieuw: in het 19e-eeuwse monumentale onderkomen huisde eerder hotel Sandton IJselhotel.

Sinds 1 maart behoort het toe aan de Pillows-keten die met Deventer en onder meer Amsterdam en Zwolle nu zeven hotels telt. De deuren openden vol in de lockdown, maar het vertrouwen is er omdat „mensen meer dan ooit naar fijne plekken dicht bij huis zoeken”.

Tijd om te ondervinden of het hotel aan de IJssel zo’n fijne plek is! De aankomst belooft in elk geval al veel goeds. Het uitzicht is indrukwekkend, zelfs met donkere dreigende wolken erboven, met de Hanzestad vol in het zicht en de beroemde Lebuinuskerk er statig bovenuit piepend. Een uitzicht dat ook in onze kamer, de Deventer-suite, met dank aan de grote raampartijen overal aanwezig is en blijft trekken.

De meanderende IJssel van links naar rechts, consequent doorkruist door het heen en weer varende pontje. De prachtige panden aan de overkant die de welvaart van de Hanzestad nog typeren, de Wilhelminabrug op links: je blijft maar kijken. Het hotel telt in totaal 29 kamers. Die aan de achterkant hebben zicht op het Worpplantsoen, het oudste park van Nederland. Ook niet verkeerd.

Design

De entree met marmeren vloer is net zo statig als het pand Het ruikt er nog nieuw: het antracieten tapijt in de kamer is immers ook nog als nieuw. Overal is wel wat te zien: het webbing bankje achter het grote bed met Egyptisch linnen is helemaal van deze tijd en het witte bankje is om nooit meer vanaf te komen.

Overal staan designaccessoires: op het zwarte marmerlook tafeltje bij de grote ronde spiegel, op de grote kast bij binnenkomst, op de witte planken in de nis, op de nachtkastjes... Het geeft een huiselijk gevoel, al zal de grootte van de kamer daar ook aan bijdragen. Het past in de filosofie van het hotel dat een plek wil creëren „die beter dan thuis is”.

’s Avonds worden we verrast met een subliem viergangendiner van het aangrenzende restaurant IJssel, waarbij elke gang geheel coronaproof op een tafel op de gang wordt neergezet en uitgelegd. Sowieso is goed te merken dat het hotel in tijden van corona is opgezet: de houder voor papieren handdoekjes in plaats van het geijkte stoffen handdoekje in het toilet is daar een tekenend voorbeeld van.

De volgende dag pakken we het pontje dat we de dag en avond ervoor zo vaak heen en weer hebben zien varen. Gasten die direct bij het hotel boeken, krijgen er een overtocht bij. Even voelen we ons weer een toerist en na een bezoek aan de mooie binnenstad van Deventer kunnen we inderdaad concluderen dat Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel een fijne plek is.

Bekijk ook: Hanzestad Zutphen laat van zich horen

In ’t kort

Interieur

Comfortabel design met een grappige twist in accessoires zoals de bekers van papier-maché en de kunstwerken in de nis en op tafel.

Locatie

Pal aan de IJssel, met een pontje dat de gasten naar de stad aan de overkant brengt.

Service

Hartelijk, open, vriendelijk: de blijdschap en het enthousiasme zijn aanstekelijk.

Praktisch

Prijzen vanaf €115, pillowshotels.com/deventer