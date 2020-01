Dit kan je allemaal doen tijdens de scholenstaking

1. Indrukwekkend lichtspektakel in Amsterdam

SKALAR is een kunstinstallatie van lichtkunstenaar Christopher Bauder en musicus Kanding Ray die op 10 januari dit jaar werd geopend. De Gashouder zal donderdag en vrijdag speciaal voor hen haar deuren openen voor twee shows tussen 10.00 u en 10.40 u en tussen 11.45 u en 12.25 u. Scholieren t/m 18 jaar verkrijgen gratis toegang. Volwassen begeleiders betalen €15,00. Klik hier voor meer informatie.

2. Word de nieuwe Edwin Evers

“Gooooodmorning Vietnam!” De KinderRadioFabriek in Hilversum geeft kinderen tussen 8-12 jaar de kans om in de huid te kruipen van een echte radiomaker. Naast leren over de ontwikkeling van radio, zullen ze er zelf ook mee aan de slag gaan. Een scholier betaalt €9,50 voor toegang, het tweede kinderticket biedt gratis toegang voor één kind van 12 jaar of jonger. Volwassenen betalen €17,00. Klik hier voor meer informatie.

3. Op ontdekkingsreis in Amsterdam

Het scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft wegens de staking een exclusief programma opgesteld van tentoonstellingen voor kinderen van allerlei leeftijden. Zo is er ‘Het verhaal van de walvis’ te zien, speciaal voor kinderen ouder dan 6 jaar. Ook zijn er familierondleidingen voor de tentoonstellingen ‘Strijd om het IJs’ en ‘Rijzend Water’ die ongeveer 25 minuten duren. Daarnaast is er ook nog ‘Het leven aan boord’, een interactieve tentoonstelling opgezet als levensgroot bordspel. Kinderen onder 18 hebben gratis toegang, alsook de volwassen begeleiders. Klik hier voor meer informatie.

4. Attractiepark achter de schermen

Wie tijdens de landelijke onderwijsstaking toch wil leren, kan terecht bij Toverland. Het attractiepark gelegen in Sevenum opent een exclusieve Toverschool Expo; een technische tentoonstelling met achtbaankarretjes en -onderdelen. Bovendien kunnen bezoekers deelnemen aan de Toverschool Quiz en hun eigen attractie ontwerpen. IJverige leerlingen die alle vragen juist beantwoorden, krijgen hiervoor een Tover Diploma. Volwassen begeleiders mogen in het bijzijn van hun kind het park gratis bezoeken. Klik hier voor meer informatie.

5. Drama Queen of King?

Is jouw kind een natuurlijk acteertalent? De theaterschool in Utrecht voorziet voor kinderen van 6-12 jaar een leuke dag bomvol theater. De kinderen krijgen vanaf 09.00 u een dagcursus acteren, theater maken, scènes verzinnen… waar ze nadien om 14.30 u. een zelfgemaakte voorstelling voor eigen publiek spelen! De inschrijving bedraagt €50,00. Klik hier voor meer informatie.