Dagrecept: Stamppot met erwtjes, spinazie en kaas

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg kruimige aardappels (geschild en in blokjes)

- 200 g verse doperwten

- 1 el olijfolie

- 2 tenen knoflook

- 1 ui (gesnipperd)

- 200 g verse spinazie

- 2 el roomboter

- 100 g feta, cottage cheese of ricotta

- zeezout en gemalen peper

Bereiding

Je kunt in plaats van feta ook mildere, zachtere cottage cheese of ricotta gebruiken. Breng een ruime pan water aan de kook en kook de aardappels in 20 minuten gaar. Voeg de laatste 10 minuten de doperwten toe. Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur en fruit de knoflook en ui in 3 minuten glazig. Bak de spinazie 3 minuten mee tot hij is geslonken. Giet de aardappels en doperwten af, voeg de roomboter toe en stamp tot een puree. Roer de spinazie, ui en knoflook door de stamppot en breng op smaak met zeezout en zwarte peper. Verdeel de stamppot over de borden en bestrooi met de feta.