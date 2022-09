Eten op z’n Perzisch: smakelijk en toegankelijk met veel groenten, kruiden en specerijen

’Ik heb al eerder boeken geschreven over de Perzische keuken waarvan ik dacht dat ze vrij makkelijk waren. Maar dit boek, Persiana elke dag, is wel heel eenvoudig”, vertelt de Britse Sabrina Ghayour. Vóór de revolutie in Iran kwam zij naar Groot-Brittannië, toen haar geboorteland nog Perzië heette.

„Ik heb dit boek tijdens de lockdown geschreven terwijl ik mijn stiefzonen thuis les gaf en ik weinig tijd had. Ik vroeg me af of we nu werkelijk al die ingrediënten nodig hadden en hoe sommige gerechten eenvoudiger konden.”

Dat betekent vaker gebruikmaken van de producten in je voorraadkast. „Denk aan verschillende soorten azijn, chutney en jams in hartige gerechten. Ik heb geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dat past ook goed bij deze tijd waarin we minder tijd en minder te besteden hebben.”

Kerriepoeder

„Veel mensen vinden dat de ingrediënten van de Midden-Oosterse keuken niet zo goed verkrijgbaar zijn. Dat is veranderd en als je iets niet kunt vinden, dan is er een alternatief. Het kruidenmengsel za’atar kun je bijvoorbeeld vervangen door oregano. Kerriepoeder heeft iedereen wel in de kast liggen; een heerlijke smaakmaker die ik dan ook heb toegepast.”

Sabrina laat ons een aantal gerechten proeven. Als eerste een venkelsalade met feta, sinaasappel en pistachenoten. Een goddelijke combinatie! Sabrina: „Deze salade is heerlijk bij geroosterd vlees of rijke gerechten. Hij verfrist de smaakpapillen en past overal bij.”

Ook de muhammara, gemaakt van rode paprika, geroosterde hazelnoten, knoflook en chili-vlokken mag er zijn. Ideaal om in te dippen met een stukje (pita)brood. Sabrina: „In het klassieke recept zitten walnoten, maar ik geef de voorkeur aan krokante, geroosterde hazelnoten. Bovendien maak ik het mezelf gemakkelijk en gebruik gegrilde paprika’s uit een potje.”

Daarna wordt het feestje alleen maar groter: kippendijen met za’atar, paprikapoeder en knoflook. Rijst met citroen en groene kruiden, kleverige haricots verts met tamarinde, knoflook en tomaat. Opvallend is dat de Perzische keuken zich niet onderscheidt door bijzondere specerijen maar dat de gerechten evengoed tot smaakexplosies leiden. „De kip is een smakelijk voorbeeld van een makkelijk ovengerecht. Je gooit een berg ingrediënten in een braadslede die je vervolgens alleen maar in de oven hoeft te schuiven. Ik ben er dol op.”

Anders

De haricots verts zijn heerlijk kruidig en zoet tegelijk. „Groenten krijgen in het westen zelden de behandeling die ze verdienen, in Azië is dat heel anders. Grote kans dat je gasten deze haricots verts als eerste opeten.”

De gele rijst is ook weer een voorbeeld van weinig kruiden/specerijen, maar met maximale smaak. „Gemaakt met citroenrasp en -sap, dille, bieslook, knoflook en kurkuma”, vertelt Sabrina.

„Ik heb bovendien een manier bedacht om dit rijstgerecht en twee andere te maken. Je voegt telkens een vaste hoeveelheid rijst, zout, boter en water aan een koekenpan toe, samen met de benodigde ingrediënten, en laat het dertig minuutjes heel zachtjes koken. Dat kan niet misgaan.”

De afsluiter van de avond is een goddelijke trifle, maar dan met de Perzische draai van Sabrina, met rozenwater, rabarber en pistache. „Heel anders dan de klassieker, niet alleen qua fruit en smaakmakers, maar ook door de dunne plakjes cake op de bodem in plaats van lange vingers. Cake behoudt langer zijn vorm en je kunt ’m op maat snijden voor in schaaltjes zonder dat hij verkruimelt. Rozen met pistache is een typisch Perzische combinatie.”

Deze trifle heeft een Perzische draai gekregen door rozenwater en pistachenoten. Ⓒ Kris Kirkham

Intact

Drie nationale gerechten heeft Sabrina geheel intact gelaten. „Die moesten perfect zijn, zowel qua smaak als uiterlijk. Anders zou ik het aan de stok krijgen met mijn Perzische lezers, haha!”

„Aab goosht is een van deze gerechten. Het betekent letterlijk ‘vleeswater’ en is een eenpansgerecht. Het zit een beetje tussen een stoof en een soep in, met lamsvlees, aardappel, tomaat en cannellinibonen. Het wordt met brood gegeten. Ik heb het als kind veel gegeten.” Ook hierin geen gekke ingrediënten. „Perzische mensen houden van friszure smaken, tomaat en eenvoudige kruiden/specerijen. Dat maakt het een heel toegankelijke keuken.”