Dit mag nooit weg: oude platenwisselaar waarmee Peter-Jans liefde voor muziek begon

Hij doet het helaas niet meer... Toch mag deze oude Philips AG 3-snelheden platenwisselaar niet weg van eigenaar Peter-Jan Knape. De 67-jarige entertainer heeft er warme herinneringen aan.

„Als driejarig jongetje speelde ik al voor dj en mocht ik van mijn vader de automatische wisselaar bedienen”, vertelt Peter-Jan.

Singletjes

Hij stuurt een aandoenlijke zwart-witfoto mee waarop hij als klein knaapje geboeid naar de platenwisselaar staart. „Het ging wel ten koste van de singletjes en 78-toerenplaten, want ik pakte de spindel veel te vol.”

„Er is wat afgedraaid en gewisseld op dit apparaat, zowel door mij als door mijn vader. In 1956 betaalde je er 140 gulden voor, omgerekend zo’n 64 euro. Het geluid klonk geweldig door de grote Philips BI AMPLI radio, al had je in die tijd natuurlijk alleen nog mono.”

De platenspeler heeft twintig jaar op de vliering gestaan. „Na het overlijden van mijn vrouw Truus in maart 2020 heb ik de platenwisselaar er weer vandaan gehaald. Hij staat nu als collector’s item in de woonkamer. Vinyl is weer in, misschien komt het cassettebandje ook weer terug!”

Knape heeft zijn hele leven in de muziek gezeten. „Acht jaar als dj, ik draaide op feestjes. Vervolgens dertig jaar als toetsenist en entertainer. Muziek is altijd belangrijk in mijn leven geweest. Dat is allemaal met deze platenwisselaar begonnen.”

