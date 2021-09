Dit mag nooit meer weg: engeltjes die altijd mee vliegen

Sommige voorwerpen reizen samen met hun eigenaren de hele wereld rond. Ze staan overal op de kast en/of schoorsteenmantel en worden zo een immer terugkerend, vertrouwd element. Vooral als je vaak (internationaal) verhuist, zoals Fred van der Werff.

Hij weet nog precies waar en wanneer hij deze engeltjes kocht. „In 1975, in Philadelphia waar ik aan de Universiteit van Pennsylvania (Wharton Business school) studeerde. Ik kwam ze tegen in dat beroemde warenhuis daar, Wanamaker’s. Mede door mijn katholieke achtergrond vielen ze me meteen op.”

Bijzondere gebeurtenis

Het setje was in die tijd, bijna vijftig jaar geleden, niet goedkoop. „Ongeveer 25 dollar, best veel geld toen en zeker voor een student. Toch heb ik ze meteen gekocht om een bijzondere gebeurtenis te vieren: de geboorte van onze zoon Fred.”

De engeltjes gingen vervolgens met Fred en zijn vrouw Mariëtte mee naar het Groningse Leek. „Ik werkte daar een aantal jaren in het supermarktconcern van mijn vader. Na een tijd als zelfstandig ondernemer werd ik directeur van toen nog vliegveld Eelde, nu Groningen Airport Eelde. In die periode woonden we met de engeltjes en met onze twee kinderen in Haren, ook in Groningen.”

Ruim twintig jaar geleden verhuisde het echtpaar, mét de engeltjes maar zonder de inmiddels volwassen kinderen, naar het Zuid-Afrikaanse Pretoria waar Fred actief in de reiswereld werd. „Nu zijn we terug in Groningen. Onze engeltjes staan weer op dezelfde antieke kast in de kamer, zoals ze overal hebben gestaan. Zij waren aanwezig bij alle bijzondere momenten in ons leven en zijn ons dierbaar.”

