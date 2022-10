Motortest XSR125 Legacy: supercharmant en superzuinig

Op de bochtige wegen richting Volterra is het slipstreamen, afsnijden, uitremmen en binnendoor steken in mijn groepje; oftewel feest in het zadel van de XSR125 op de korte Italiaanse kronkelwegen. Als rijder moet je wel bij de pinken blijven. De mooi gemaakte Legacy is uiteraard geen pk-kanon en het is roeren geblazen in de zesbak.

De maximale 15 pk worden bijgestaan door de VAA variabele kleptiming: netjes. Daardoor haalt de XSR125 Legacy niet alleen makkelijk (meer dan) 100 km per uur, maar het blokje houdt zijn beperkte aantal spierballen zelfs aardig opgespannen in de zesde versnelling. Zo kun je op de snelweg relatief veilig standhouden.

De XSR leent zich met zijn verkapte Deltabox prima voor stabiel stuurwerk, terwijl nogal wat budget-125’s al snel aan het flexen en swingen slaan door onderbemeten frames en schokdempers met een hoge fietspompfactor.

Ook de vering staat z’n mannetje, met dank aan een vrij harde afstelling – die wat wordt gecompenseerd door de lekker dikke poef onder je gat. Alleen de voorrem had meer pit mogen hebben. De vertraging voldoet niet echt aan de verwachtingen, maar dat is dan ook de enige concessie die de Yamaha Legacy aan zijn geslaagde volwassenwording doet.

Met zijn 15 pk, variabele kleptiming en knappe afwerking eist de XSR125 Legacy met recht zijn plekje op binnen Yamaha’s Faster Sons-scenario.

Jeugdige kopers die niet op een A2-geschikte tweedehands XSR700 kunnen wachten, halen met deze supercharmante XSR125 Legacy een heerlijke (en uiteraard superzuinige) tweewieler in huis.

Motor

vloeistofgekoelde eencilinder

Cilinderinhoud

124cc

Vermogen

15 pk

Gewicht

140 kg

Prijs

€ 5799