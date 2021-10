Binnenland

Vrouw (62) verdacht van betrokkenheid dood 65-jarige man uit Halsteren

Een 62-jarige vrouw uit Tilburg is maandagochtend aangehouden in haar woning. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 65-jarige man uit Halsteren. De man overleed onverwacht in december 2020. Vanwege verdachte omstandigheden werd zijn lichaam opgegraven om sectie te kunnen verrichte...