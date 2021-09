Onderzoek: dit is de top 5 van reisbestemmingen sinds corona (en die is anders dan ervoor)

Nu we heel langzaam weer meer en meer mogen en kunnen, durven we ook weer vakanties en citytrips te plannen, zo blijkt uit onderzoek van reisplatform timo to momo onder 20.000 reizigers. Meer dan de helft van de respondenten (57%) zegt een stedentrip te willen maken, maar wel voor een Europese bestemming te kiezen, laat een van de uitkomsten zien.

Slechts 18% zegt dit najaar nog plannen te maken voor een vakantie in het thuisland. Voor 11% is vakantie nog niet aan de orde, die geeft aan ook dit najaar nog niet op reis te gaan. Maar liefst 75% gaf aan het vakantiegeluk nog niet buiten de Europese grenzen te zoeken.

Corona heeft ook de doorgaans redelijk steady top 10 favoriete stedentrip-bestemmingen door elkaar gehusseld. Zo vallen nummer 4, Londen, New York (voorheen nummer 7), Praag (voorheen nummer 9) en Barcelona (voorheen nummer 10) buiten het lijstje.

Auto vs. vliegen

Kennelijk kiest men eerder voor opties waarbij vliegen niet noodzakelijk is, zo zouden we uit het onderzoek kunnen concluderen. Van de ondervraagden geeft 69% aan het liefst de auto te pakken richting een vakantiebestemming. In 18% van de gevallen gaat de voorkeur naar de trein. Slechts 13% zegt het vliegtuig als voorkeur te hebben voor de eerstvolgende trip.

De top 10 van reisbestemmingen voor najaar 2021 luidt als volgt:

1: Berlijn (stijgt vanaf 4)

2: Parijs (stijgt vanaf 5)

3: Wenen (stijgt vanaf 8)

4: Valencia (zakt vanaf 1)

5: Rome (stijgt vanaf 6)

6: Porto (nieuw in de lijst)

7: Stockholm (nieuw in de lijst)

8: Kopenhagen (nieuw in de lijst)

9: Lissabon (zakt vanaf 3)

10: Sevilla (nieuw in de lijst)

