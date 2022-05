Een rozenperk aanleggen: hier moet je op letten

Over rozen zijn hele boeken volgeschreven en terecht, want het zijn prachtige bloemen. Onderhoud hoeft helemaal geen horror te zijn, eigenlijk gaat dat vooral over snoeien op de juiste tijd (voorjaar en zomer) en de broodnodige bemesting. Hiermee voorkom je ziektes en plagen en bovendien heeft de plant veel voeding nodig om schitterende rozen voort te brengen.

Eigenlijk is het oriëntatieproces veel belangrijker. Wil je een snijbloemen met lange stelen of een rozenstruik? Grootbloemig of trosrozen? Misschien afgewisseld met een stamroos? Rozen stellen bovendien hoge eisen aan hun standplaats: wat wind, veel zon en goede voedingsrijke grond, zeker niet te droog. Rozen kunnen het hele jaar worden geplant (behalve als het vriest, natuurlijk) in een gat met rozengrond.