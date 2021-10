Dagrecept: Reuzengarnalen in smakelijke kerriesaus

Dep de (ontdooide) rauwe garnalen droog nadat je ze hebt gespoeld en marineer ze in 1 tl kerrie, een beetje zout en 1 teen geperste knoflook. Goed mengen en een kwartier laten trekken. Neem een hapjespan of wok en maak 3 el olie goed heet en bak de garnalen in etappes, heel kort om en om gaar. Een halve minuut per kant, niet langer. Leg ze daarna apart.

Fruit in dezelfde olie een paar minuten de uien, knoflook (en eventueel rode peper), 1 afgestreken el kerriepoeder, 1 tl tomatenpuree, een laurierblaadje en mespuntje komijnpoeder. Voeg dan de aardappelen toe, samen met 200 ml water en een beetje zout. Deksel op de pan en laat de aardappelen lekker pruttelen.

Check na 15-20 minuten of ze gaar zijn en de saus een beetje is ingedikt. Draai dan het vuur uit en voeg de garnalen toe. Laat de pan met deksel erop nog 15 minuten staan. Serveer de garnalen met snijbonen of sperziebonen.

Nodig voor 4 personen:

- 750 g reuzengarnalen (rauw, gepeld en schoon)

- 1 flinke ui (gesnipperd)

- 3 el zonnebloemolie

- 2 tenen knoflook

(gesnipperd)

- 1 teen knoflook (geperst)

- stukje rode peper

- 3 vastkokende aardappels (in vieren)

- 1 laurierblad

- 1 tl tomatenpuree

- mespunt komijnpoeder

- 1 afgestreken eetlepel kerriepoeder (of masala)