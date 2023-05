Column Babette: Ik ben al maanden uit balans

We zijn een paar maanden verder. En het boomerangkind – zoals mijn zoon te boek staat nadat hij zijn studentenkamer uit moest en weer thuis kwam wonen – is helemaal gesetteld. Zijn platenspeler, boxen, PlayStation en bonsaiboompje staan op een prominente plek in de huiskamer. En in de koelkast geldt hetzelfde verhaal; mijn gezonde en vooral magere producten zijn verdrongen door volle melk, pastasalades en vette mayonaise. Want waar ik wil krimpen, wil hij groeien.

We hebben het gezellig, elke dag geniet ik van zijn aanwezigheid. Maar ook ben ik al maanden uit balans. Niet te doen, zo bezorgd. Ik dacht dat dit op een goed moment wel minder zou worden, maar blijkbaar blijf je je als ouder altijd zorgen maken om je kind. En er met je neus bovenop zitten, helpt daar bepaald niet bij.

Behoorlijk irritant wel. De nachten zijn onrustig totdat hij de sleutel in het slot steekt. Dat dit soms pas is vlak voordat mijn wekker gaat, maakt dat mijn wallen steeds groter worden. En ook overdag kan ik het niet loslaten.

’Moet je niet leren, gezonder eten, in een ander slaapritme komen, kom je wel op tijd op je werk, pas je wel op met die regen?’ Ik hoor het me allemaal zeggen. Ook heb ik het mantra weer van stal gehaald dat gaat over uitgaan, dronken worden en vooral nooit in de gracht plassen. Soms geïllustreerd met nieuwsberichten over dronken gasten die in de gracht zijn gevallen en verdronken.

In ieder geval, mijn zoon gaat weer op kamers. Wat heet, hij heeft een fantastisch huis gevonden. Ongezellig, maar wellicht beter voor iedereen. Kan ik in ieder geval weer leren loslaten.

Of het me gaat lukken? Niet als ik in dit opzicht op mijn vader lijk. Ook hij bleef met regelmaat waarschuwen voor het gevaar, tijdens onze telefoongesprekken drukte hij me meestal subtiel op het hart voorzichtig te doen. Dat ik 55 ben, deed daar niets aan af.

