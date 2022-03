Dagrecept: Croissantschotel met koffiecustard

Je maakt dit gerecht met overgebleven croissantjes, al kun je hiervoor ook gewoon verse croissantjes gebruiken. Deze croissantschotel met espresso en walnoten komt uit het boek De zoete bakplaat van Rukmini Iyer (Becht). Wel meer iets voor volwassenen natuurlijk! Zo maak je de schotel. Verwarm de heteluchtoven voor tot 150 graden (of 170 graden elektrisch)

Klop de eidooiers en suiker door elkaar en klop dan langzaam de slagroom, melk en koffie erdoor. Snijd of scheur de croissants in stukken en leg ze in een met boter ingevette bakvorm van 20 bij 26 centimeter. Schenk de koffiecustard over de croissants, druk goed aan en bestrooi met de walnoten en rietsuiker. Bak 25 tot 30 minuten in de oven tot de bovenkant krokant en goudbruin is en de onderkant nog heerlijk zacht. Bestuif met poedersuiker en dien hem warm op. Hij is bovendien ook de volgende dag erg lekker, even in de magnetron en je ontbijt is klaar!

Nodig voor 4 personen:

- 3 middelgrote

eidooiers

- 50 g fijne suiker

- 300 ml slagroom

- 50 ml melk

- 50 ml sterke zwarte koffie

- 4 (overgebleven)

croissants

- 50 g walnoten (fijngehakt)

- 2 el rietsuiker

- poedersuiker