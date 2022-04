Zuinig op e-bike: tips om de accu langer mee te laten gaan

Goed om te lezen dat veel lezers zo zuinig op hun e-bike zijn! Wat opvalt, is dat veel fietsers goede adviezen krijgen zodra ze een elektrische tweewieler aanschaffen. Mark Lubbinges tipt dan ook: „Koop bij een goede fietsenwinkel waar je gedegen raad over de e-bike en dus ook over de accu meekrijgt.”

Mieke Marcelissen kreeg het advies om de accu van een nieuwe fiets de eerste drie keer bijna helemaal op te fietsen en daarna weer volledig op te laden. „Het is verstandig om eens per zes maanden de accu helemaal leeg te rijden.”

T. Olsman bewaart en laadt de batterij altijd bij kamertemperatuur op, evenals Krieshan Mahabier. „Bewaar je batterij in de zomer uit de zon en in de winter binnen”, schrijft hij. Robert Groot gebruikt tijdens fietsen in de kou een speciale beschermhoes.

Fietsmonteur Jordy Kuijpers heeft goede tips voor een lange actieradius: „Zorg dat de bandenspanning in orde is.”

„Om de meeste kilometers te kunnen afleggen, fiets je het beste in een lagere stand van ondersteuning. Schakel ook op tijd terug naar een lagere versnelling als je bijvoorbeeld bij het stoplicht staat.”

Veel gebruiken

Zoveel mogelijk gebruiken! Daar is de accu voor gemaakt. En áls je de accu bewaart: op een koele plek, niet bij de kachel. Als je dagelijks dezelfde afstand fietst en je gebruikt de volle capaciteit niet, dan hoeft-ie niet altijd volledig te zijn opgeladen.

Marten van der Veen

Inpakken

Als het vriest pak ik mijn accu goed in, onder meer voor het behoud van het vermogen en om condensvorming te voorkomen. Ook voorkom ik dat de batterij in de volle zon komt te staan.

Jaap Boersema

Terugschakelen

Om de meeste kilometers uit mijn accu te halen, rijd ik net als in een elektrische auto: op tijd terugschakelen bij een stoplicht. Ook laad ik pas op als de accu helemaal leeg is.

Koos Vlug

Sterk

Ik laad de accu nooit hoger op dan 60% en ik rijd ’m nooit leger dan 30%. Om dat te kunnen doen, moet je wel een sterke accu hebben, anders kun je geen kilometers maken.

Dingeman van Zanten

Leegrijden

Om de staat van de accu zo goed mogelijk te houden, is het belangrijk om hem regelmatig helemaal of bijna leeg te rijden en dan pas op te laden. Als de fiets niet wordt gebruikt, is het beter om de accu weg te leggen als hij voor de helft is opgeladen.

Jordy Kuijpers

Kamertemperatuur

Om meer kilometers uit je accu te halen, kun je de accu het beste op kamertemperatuur bewaren.

Gerbrand Jansen

Relaxed

Het meeste bereik haal ik uit mijn accu door de ondersteuning zo laag mogelijk te zetten, hoewel dat niet mijn specialiteit is. Ik laad de accu liever een keer extra op zodat ik lekker relaxed kan fietsen.

Mieke Marcelissen

Lage stand

Ik laad de accu pas op als hij helemaal leeg is en zet de ondersteuning op stand 1.

Ria Klieverik

Reviseren

Ik laat de accu af en toe leegtrekken bij de fietsenmaker. Dan kan ik er weer 10 tot 15 kilometer extra mee fietsen. Ook heb ik mijn accu een keer laten reviseren. Inmiddels rijd ik er al veertien jaar op.

T .Olsman