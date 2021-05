Deze plant is ideaal als je van kleur houdt, maar geen groene vingers hebt

Kleuren

Zeg je Kalanchoë Garden, dan zeg je kleur. Roze, paars, wit, oranje, geel en rood en zowel in felle kleuren als zachte tinten. De kleinste soort is zo’n 10 cm hoog, de grootste 30 cm.

Tip: vul een platte schaal met mini woestijnrozen in verschillende kleuren voor instant happiness. Of kies voor een combinatie met siergrassen of groene bladplanten.

Makkelijk te verzorgen

Woestijnrozen hebben een ‘ingebouwd waterreservoir’ waardoor verzorging nauwelijks aan de orde is. De dikke, stevige blaadjes houden namelijk vocht vast, zodat je maar eens per week water hoeft te geven. Tijdens een heftige hittegolf is het verstandig om een keertje extra te geven.

Kalanchoë Garden kun je tot aan de eerste nachtvorst in het najaar buiten zetten.