Met deze truc kun je verlepte sla weer oppeppen

Men zegt dat je je sla moet wassen in ijskoud water. Het zou er lekker knapperig en nóg groener van worden. Gebruik na het wassen trouwens vooral een slacentrifuge zodat de sla goed droogt en knapperig blijft..

Goed: ijskoud water dus voor het wassen. Dan denk je misschien dat je ook ijskoud water moet gebruiken als je je sla wil oppeppen, maar niets blijkt minder waar.

Heet water

Is je sla namelijk verlept en ietwat bruin, dan pep je de sla weer op door het eventjes in heet water te leggen. Je zult de blaadjes weer tot leven zien komen.

Hoe ga je te werk? Doe in een kom water van zo’n 50°C (geen pas afgekookt water uit de waterkoker dus). Hierna laat je je blaadjes sla zo’n 10 tot 30 minuten in dit water liggen. Doe ze vervolgens in een theedoek zodat ze kunnen drogen of gebruik voorzichtig een slacentrifuge.

Zodra je bladeren wat zijn afgekoeld in de koelkast, zijn ze weer lekker knapperig.

Deze truc werkt overigens ook voor andere bladgroenten en kruiden. Zélfs met verwelkte basilicum!