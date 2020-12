Premium Columns

’Beschamend dat vaccineren weken later begint’

Soms bekruipt mij het gevoel dat die ouwe Heine gelijk had, over Holland en een halve eeuw later. Bijvoorbeeld wanneer Hugo de Jonge in de Kamer het onverdedigbare tracht te verdedigen – natúúrlijk is het beschamend dat wij hier pas weken na de oosterburen met vaccineren beginnen.