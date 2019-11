Ga naar Berlijn

Want Berlijn doet rustig aan. Mensen wachten er op hun gemak totdat het mannetje van het stoplicht op groen springt en steken dan kalmpjes over omdat ze weten dat ze de overkant gemakkelijk halen. Overal zijn tuintjes of terrassen waar vrolijke mensen heerlijke, rare hapjes maken. Cake met een vulling van room en vreemde zaadjes, hij vertelde het wel drie keer maar ik verstond het nog niet. Dan weer straten vol kebab met tussendoor een loepzuiver Frans restaurant. Of biertjes, zoveel biertjes. En allemaal alleen wat de baas zelf ook lekker vindt.

Op zondagmorgen vroeg deden we nog een koffie bij een kebabstandje op de rand van een park. Ja, hij had koffie. Wist je dat als het mooi weer is, hij ook aan grillen doet, daar op de grond? Oh zo lekker. Arabisch... en hij kuste de toppen van zijn vingers.

Hij maakte dat internationale gebaar van lekker eten door zijn vingers met een zwaai ten hemel te spreiden. We kwamen toch terug om van zijn grill te proeven? Wat dacht je? Eigenlijk zijn we al onderweg.

