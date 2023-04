Premium Het beste van De Telegraaf

Natuur Fascinerende fotowedstrijd toont de natuur op haar mooist

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

Twee slapende klokjesdikpoten door de lens van Joris Vegter. Hij legde de bijtjes in het bloemenperk van zijn buurvrouw vast.

Ooit twee slapende bijtjes van dichtbij gezien? Of scholeksters tijdens het broedseizoen bestudeerd? Wie aandacht voor de natuur heeft, kan de meest bijzondere dingen ontdekken en vastleggen. In Museon Omniversum in Den Haag worden de prijswinnende foto’s geëxposeerd van de Groene Camera, een fotowedstrijd voor natuurfotografen uit Nederland en België. „Mooie plaatjes schiet je zelfs in de achtertuin.”