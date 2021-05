Een kamerplant verpotten, hoe doe je dat?

Allereerst is het goed om te weten wat (o)verpotten nou eigenlijk is. Simpel: verpotten is het verplaatsen van een plant uit zijn huidige plastic binnenpot, naar een grotere plastic binnenpot om de groei van de plant mogelijk te maken en te stimuleren.

Wanneer een plant nog klein is, zijn de wortels logischerwijs ook klein. Maar naar verloop van tijd groeit de plant en dus ook de wortels. Als je een plant niet overpot, krijgen de wortels geen ruimte om verder te groeien. Zo kan de plant zelfs doodgaan.

Periode

De beste tijd om een plant over te potten is in het voorjaar. In de zomer is ook nog oké, maar je kamerplant verpotten in de winter is eigenlijk not done. In de winter nemen planten rust, dus dan is het verstandig om hun ritme niet te verstoren.

Zo ga je te werk

Stap 1: Nieuwe pot

Je hoeft niet per se binnen- en buitenpotten te gebruiken, zolang de plant maar ruimte heeft om water op te vangen zónder dat de wortels gaan rotten.

Een truc is om een scherf van een potje omgekeerd op de bodem van de nieuwe pot te leggen. Je kunt ook hydrocultuurkorrels op de bodem van de nieuwe pot leggen en daarboven potgrond strooien. Als je voor een grote pot kiest, is het altijd slim om deze korrels te gebruiken.

Stap 2: Potgrond

Goede potgrond is heel belangrijk bij het verpotten van je plant. Het liefst gebruik je potgrond met het RHP-keurmerk. Zo weet je zeker dat je potgrond voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor onder andere wateropname, luchtgehalte, en voedingsstoffen.

Stap 3: De plant verpotten

Als je de juiste pot en potgrond hebt uitgekozen, is het tijd om te beginnen met het overpotten van de plant. Snijd eerst de kluit rond wortels weg. Wel voorzichtig, want je wilt de wortels niet kapotmaken.

Zet de plant in de nieuwe pot, strooi de nieuwe potgrond over de wortels en vul de pot. Zorg wel dat je de aarde tussendoor goed aandrukt. Geef de plant ook meteen een beetje water met wat plantenvoeding.