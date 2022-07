Dit mag nooit meer weg: vertrouwde klok van opoe

Altijd goed om nieuwe kennis op te doen. Dit is een regulateurklok. Een speciaal type grote wandklok met slinger die in een kast van hout en mineraalglas is ingebouwd. Het uurwerk kan worden opgedraaid door de deur te openen.

Deze regulateur was van de opoe van Dick Schuurhof sr., door opoe liefkozend Dickie genoemd. Dickie op zijn beurt moest opoe zeggen, want het woord oma was ’kakkerig’, een mening waar haar kleinzoon het tot op de dag van vandaag mee eens is. „Ik werd tijdens de oorlogsjaren door opoe en opa in hun huisje opgenomen en van alle mogelijke zorg voorzien. De klok zag en hoorde ik elke dag.”

Dickie sliep in de alkoof. „Elk half uur liet de klok van zich horen en de eerste maanden van mijn verblijf werd ik er wakker van. Later wende ik eraan en besefte ik bij het wakker worden dat ik het heerlijke geluid, want dat vond ik het, had gemist.”

Opa overleed in de jaren 60 en opoe, voor geen kleintje vervaard, emigreerde naar Australië. De klok ging met haar mee. Om wat voor reden dan ook verwaterde het contact met de familie. Dick: „Totdat een mij onbekende mevrouw contact met me zocht. Zij was in Australië geweest en had mijn opoe ontmoet. Zij had de klok meegegeven: voor Dickie. Inmiddels ben ik zelf tachtig en ik heb vele jaren heel veel plezier en genoegen van deze klok gehad. Als ik hem opwind, voel ik mij extra verbonden met opoe.”