Francine liep bedevaart van 500 kilometer: ’Wandelen is therapie’

Lopen Francine Postma en uw verslaggever in Wijk aan Zee het strand op, stuiten we op de Rotterdamse zeeschilder Jopie Mellema, die een aquarel van de branding staat te schilderen. En waar is Jopie net op vakantie geweest? Juist, Noorwegen. Toeval bestaat niet... Nadat we ons hebben afgevraagd hoe sommige zaken toch zo kunnen samenkomen, gaan de schoenen uit en de voetjes in het nog warme Noordzeewater.

„Wandelen doet wat met een mens”, trapt Francine Postma af. Zij is de auteur van twee inspirerende boeken: Onderweg en Aan zee. Het eerste is een beschrijving van haar belevenissen op het St. Olavspad, in het tweede verhaalt ze over haar ervaringen op het Nederlandse Kustpad.

Kunstenares Jopie Mellema schildert veel zeegezichten, zo ook in Wijk aan Zee. Ⓒ Joop Duijs

Fjorden

Het St. Olavspad is een ruim 500 kilometer lange bedevaart vanaf de Zweedse oostkust naar de westerse fjordenkust van Noorwegen. Een steeds populairder fenomeen, want ook dit jaar leggen honderden mensen ergens in Europa een bedevaartroute af.

Vroeger ging men op pad vanuit pure geloofsmotieven. Men deed boete, maar ook een belofte uit dankbaarheid was een reden om de vaak barre omstandigheden te trotseren op weg naar een heilige bestemming. Tegenwoordig gaan mensen vooral op pad om sportieve redenen of om op zoek naar zichzelf te gaan.

Haar boeken lezend is al snel duidelijk dat wandelen voor Francine veel meer is dan de ene voet voor de andere zetten. Wandelen, maar ook erover schrijven is therapie. ’Waarom is alles voor jou altijd zo moeilijk?’ vroeg een vriendje haar ooit. Want gewoon met de stroom meezwemmen kan Postma niet en dat maakt het leven niet altijd makkelijk. „Ik loop inderdaad eigenlijk altijd op de grens. Ik werkte als nieuwslezeres en journalist. Leuk werk, maar ik vroeg me steeds vaker af wie er nou op mijn artikel, mijn mening zat te wachten? Ik schrijf veel liever over mijn gevoelens.”

Overleden moeder

Dat doet zij heel openhartig. Over haar onzekerheden en de relatie met haar moeder, bijvoorbeeld. „Ik ben altijd bang geweest dat ik op haar zou gaan lijken.” Al wandelend heeft Francine echter het gevoel steeds dichter bij haar inmiddels overleden moeder te komen. „Ik denk vaak aan haar. Ik ben net zo chaotisch, onhandig en snel van slag. Ook heb ik net als zij de sterke behoefte om me af en toe terug te trekken. Hoe ouder ik word, des te beter ik sommige gebeurtenissen kan plaatsen en begrijpen.”

Wandelen doet praten. Over zichzelf, haar gezin, haar man, haar reizen. ’Je moet iets vinden waar je blij van wordt’, adviseerde een vriendin toen Francine er een paar jaar geleden doorheen zat. „Mijn lieve man gaf me de vrijheid dat te ontdekken. Ik ben de vlieger, hij de vliegeraar.”

Drang naar vrijheid

Francine koos het St. Olavspad omdat het haar geweldig leek in de voetsporen te treden van de vele mensen die haar in de loop der eeuwen zijn voorgegaan. „De natuur is mijn kerk. En de uitdaging om helemaal alleen door dat enorme, bijna lege landschap te lopen, mensen te ontmoeten die een heel andere culturele achtergrond hebben, een vreemde taal te spreken... Dat avontuur wilde ik aangaan.”

Vijf weken liep Postma over zachte bospaden, door dichte donkere bossen, heuvel op, heuvel af, soms ook over asfalt. Aan het einde van de dag vond ze altijd een maaltijd en een gespreid bed bij behulpzame en warme mensen.

Onderweg op het St. Olavspad, een 500 kilometer lange bedevaartsroute. Ⓒ Bonnita Postma

Weer terug bleef de drang naar vrijheid aan haar knagen. De vliegeraar liet haar weer vieren en dit keer koos ze voor het Nederlands Kustpad, de langste wandelroute in ons land die 725 kilometer lang door Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen leidt. Want de kust heeft haar hart gestolen. „Ik ben gek op de leegte, de ruigheid en de rommeligheid. Als ik een heerlijke duik in de golven neem, dan voel ik me altijd weer kind. Nederland heeft zulke prachtige stranden.”

Vrijheid

Ze wandelde het deel van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen naar Den Helder. „Mijn ouderlijk huis stond in Brielle en vaak gingen we met ons gezin – vader, moeder en drie zusjes – naar Oostvoorne, ook in Zuid-Holland.”

„Strand staat voor mij gelijk aan vrijheid, een leven zonder regels. Het maakt me niet uit of de zon schijnt of dat het stormt of regent”, vertelt de kleindochter van de man die als meteoroloog bij het KNMI in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 dienst deed en de fatale stormvloed op zuidwest-Nederland zag aan komen denderen. Ondanks zijn aandringen op een extra nieuwsuitzending werd niet naar hem geluisterd. De gevolgen hebben hem nooit meer losgelaten.

Francine heeft inmiddels het roer omgegooid. Zo trok zij er als medewerker van de bibliotheek in Amsterdam in de afgelopen vakantieperiode met de bakfiets op uit om kinderen voor te lezen. „Lezen en taal zijn zo belangrijk. Triest om te zien dat kinderen vaak alleen nog met hun telefoon bezig zijn.”

We babbelen ook over dat typische vrouwenprobleem: alle ballen in de lucht houden en toch altijd maar twijfelen of je het allemaal wel goed doet. „Ik heb wel geleerd dat het goed is om af en toe wat tijd voor jezelf te nemen”, zegt Postma. „Maar ook: je kunt nóg zo ver reizen, maar jezelf neem je altijd mee.”