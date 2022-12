Dit mag nooit weg: bijzondere surprise als lichtpuntje

Sinterklaassurprises die het bijbehorende cadeau overleven, bestaan echt en worden gekoesterd. Zoals dit ingenieuze model van Lampje, inmiddels 46 jaar oud en nog steeds in gebruik als lichtpuntje.

Eigenaar Robert van der Zaal vertelt: „Ook toen mijn jongere zus en ik van tiener langzaam naar ’jongvolwassene’ groeiden, bleef pakjesavond een echt familiefeest. Vader had de gewoonte om zich tijdens de middag voordat we Sinterklaas vierden. op zolder terug te trekken om met de fraaiste surprises naar beneden te komen.”

Robert was in december 1976 eerstejaars elektrotechniek op de (toen nog) TH Twente. Tijdens het Sinterklaasweekeinde was hij thuis.

„Papa had voor mij ’Lampje’ gemaakt, het hulpje van Willie Wortel, bekend als geniale uitvinder uit de Donald Duck. Lampje had het cadeau, een cassettebandje, in zijn hand. Het bandje kon niet zo goed tegen de vochtige kamer op de studentenflat en verdween al snel in het ronde archief.”

„Maar Lampje heeft me sindsdien altijd een lichtpuntje gegeven. Eerst jarenlang in mijn studentenflat, inmiddels alweer de nodige jaren in mijn droomhuis. Blij verraste reacties van vrienden: ’Je hebt Lampje nog steeds!’”

„Na mijn afstuderen vond ik werk bij het Europees Octrooibureau waardoor ik heel dicht bij uitvinders als Willie Wortel kwam. Had mijn vader een vooruitziende blik?”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl