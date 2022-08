Zelf iets betegelen: zo pak je dat aan

In het begin van de 17e eeuw ontstonden aardewerk- en tegelbakkerijen in Nederland. Vooral de blauw beschilderde tegels werden erg populair, te danken aan het blauw beschilderde Chinese porselein dat veel duurder was.

Het Delfts blauw is wereldberoemd geworden. Door grotere welvaart kwam er veel vraag naar tegels. Toegepast op schouwen, in gangen, trapportalen, keukens en als plinttegels en beschilderd met voorstellingen uit het dagelijks leven of Bijbelse voorstellingen

In de tweede helft van de 19e eeuw werd de economie slechter en kwam er concurrentie uit Engeland en Duitsland van industrietegels. Daarbij won behang aan populariteit. Sinds kort is er weer een groeiende belangstelling voor het ambacht. Ook toepassing van tegeltjes is opnieuw immens populair.

Tegels zijn er tegenwoordig in allerlei kleuren, patronen, vormen en maten. Vierkante, rechthoekige, handgemaakte Marokkaanse tegels, tegeltjes in de vorm van vissenschubben, Portugese tegels en mozaïektegeltjes, metrotegeltjes en tegels in visgraatpatroon. Nieuw is de verenvorm die tussen visschub en metrotegeltje in zit. Zelfs tafelbladen of krukjes en bankjes worden betegeld.

Bekijk ook: Behangproblemen

Het leuke is: jij kan het ook! Maar bezint eer u begint. Dat geldt zeker voor dit klusje. Eerst leg je een aantal tegels neer om te kijken hoe je in de hoeken uitkomt. Ik vind minder dan een halve tegel in de hoek bijvoorbeeld niet mooi.

Als je een verdeling hebt gemaakt, kun je de lijm aanbrengen. Dit doe je altijd met een lijmkam. Deze heeft een vertanding waardoor er rillen ontstaan. Zo wordt de lijm onder de tegels goed verdeeld, wat voor een goede hechting en mooi vlak tegelwerk zorgt. Smeer niet direct de hele muur in, maar werk in vlakken, banen of driehoeken met niet meer dan een vierkante meter oppervlakte.

Tegels plak je nooit strak tegen elkaar aan, je hebt een voeg nodig voor een waterbestendig en schoon te houden geheel. Het mooiste is als de ruimte tussen de tegels overal gelijk is. Hiervoor kun je tegelkruisjes gebruiken. Deze laat je gewoon zitten en je voegt eroverheen. Op deze plekken wordt het voegsel wel dunner en dat kun je blijven zien.

Je kunt de kruisjes ook als een soort tandenstoker tussen de tegels prikken of een spijker gebruiken zodat je ze er, als de lijm droog is, kunt uithalen. Nadat de lijm droog is, was je het voegsel in en je brengt het ruim aan met een rubberen voegspaan. Zorg ervoor dat elke voeg goed is gevuld.

Nu blijf je ervan af totdat er een cementsluier ontstaat, een grijze waas. Dan pak je een spons en veeg je je tegelwerk schoon. Spoel je spons regelmatig uit met schoon water. Als je werk volledig droog is, wrijf je het na met een schone doek. Klaar is Kees!

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt kun je dit hele proces bekijken.

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl