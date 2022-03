Zó bak je die perfecte biefstuk

In Rotterdam is ook op culinair gebied altijd wat te doen. Zo was ik er in het verleden om bier te proeven in de nieuwe hippe stadsbrouwerij.

Deze keer ben ik er voor Iers rundvlees. We krijgen een lesje biefstuk bakken van chef-kok Erik Van Loo in Restaurant Parkheuvel. Zijn zoon Juliën laat zien wat voor spannends hij met stoofvlees kan.

Warm hart

Misschien heeft u van de Chef’s Irish Beef Club gehoord: een clubje topchefs dat Iers vlees een warm hart toedraagt. Een soort ambassadeurs. Erik Van Loo is lid sinds 2005, een bewuste keuze, vertelt de chef-kok. „Ik vind het welzijn van dieren belangrijk: dat ze veel buiten lopen, dat ze goede voeding krijgen, dat het vlees is te traceren naar de boerderij waar ze opgroeiden. Vroeger wist je ook precies waar het vlees vandaan kwam. Dat is bij Iers rundvlees het geval.”

In Nederland houden we grotendeels melkkoeien terwijl er in Ierland veel vleeskoeien grazen. Het gaat veelal om kleinschalige boerderijen die van generatie op generatie overgaan. De dieren grazen het grootste deel van het jaar buiten, te danken aan de warme golfstroom. Maar er valt ook veel regen, dus vind je er graslanden zover het oog reikt.

Ⓒ Michael van Emde Boas

Tijd voor dat lesje biefstuk bakken! Erik heeft in zijn keuken een kookplaatje met een kleine koekenpan klaargezet. Naast hem liggen drie stukken tournedos. Dit vlees komt uit het middenstuk van de ossenhaas (het malse, magere vlees) en zal rare, medium en well done worden bakken. Doorbakken is eigenlijk een doodzonde, maar het gaat nu even om de demonstratie.

Zeezout

„Deze stukken vlees hebben een redelijk losse structuur”, vertelt Erik. „Daarom bind ik ze op met slagerstouw. Ik kruid vooraf met grof zeezout, dat kun je beter doseren dan fijn keukenzout. Achteraf gaat er peper overheen.”

„We schroeien de tournedos eerst dicht. Daarvoor gebruik ik gewone plantaardige olie. Belangrijk is dat het pannetje niet te klein en niet te groot is en dat je ’m goed heet maakt. Het is niet erg als het begint te roken.”

Nadat Erik Van Loo de stukken vlees heeft dichtgeschroeid en het vlees een mooie bruine kleur heeft, draait hij het vuur omlaag en voegt hij roomboter toe waarin het vlees kan garen.

„We draaien de stukken voortdurend met een tang om. De gewenste garing is geen formulewerk. Hoewel het om identieke stukken vlees gaat, hebben ze in de pan alle drie net een andere vorm. Het is een kwestie van erbij blijven en voelen hoe de garing is. Je kunt het vlees met je vinger indrukken, maar het is beter om met een naaldje te prikken en deze bij je lippen houden. De temperatuur van de naald geeft meer zekerheid over de garing.”

Na veel draaien hebben twee tournedos de juiste garing. Het doorbakken stuk gaat even de oven in omdat het in de pan te lang duurt. Het vlees moet daarna kort rusten, zo wordt het nog sappiger en malser. Van het vet en schraapsel maakt Erik een rode wijnsaus door fond, boter en een scheut wijn toe te voegen en dit in te koken. Daarna bakt de chef-kok ook een entrecote: mager vlees uit de dunne lende met het smakelijke vetrandje dat wordt meegebakken.

Zoon Juliën heeft voor de gelegenheid bijzondere dingen met het rundvlees gedaan. „We hebben een groot stuk sukade bereid. Die heb ik ingesmeerd met kerriepoeder, grove mosterd, paprikapoeder, ketchup en tomatenpuree en vervolgens bestrooid met bloem. Afgeblust met Guinness en in acht uur klaargestoofd met rode wijn.”

Bitterbal

Even later proeven we het resultaat, vergezeld van een bitterbal van zuurvlees en mosterdmayonaise, aardappeltjes gegaard in ganzenvet, spitskoolrolletjes, knolselderijpuree en een mini-pommes soufflé: een luchtig aardappelpakketje. Het smaakt voortreffelijk, maar vraag me niet om te kiezen tussen dit sterrengerecht en de ’eenvoudigere’ tournedos.

Maar waarom zou je moeten kiezen? Het is prachtig dat je met goed rundvlees alle kanten op kunt.