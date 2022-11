Zeven stylingtips om mee uit te pakken met de feestdagen

Tip 1: Kies je thema

Begin met het decoreren van je huis met de nieuwste HM Home kerstcollectie waarin dit seizoen streepjes de nieuw sterretjes zijn. Door rood te combineren met roze geef je de kerststyling een modische, hippe draai. Een leuke tip is om al je gasten te vragen voor het kerstdiner iets van roze en/of rood aan te trekken voor nog meer sfeerbeleving en lol met je vrienden en familie.

Tip 2: Rood

Ⓒ behang Tulip Theatre en warmwaterkruik van schapenvacht

Rood is trendy, tijdloos en in de winter vult deze trendkleur de kamer met warmte en energie. Dus laat het niet alleen bij rode kerstballen maar ga een stapje verder. Het behang Tulip Theatre van Little Green is stijlvol en verrijkt de sfeer. Door te mixen met zachte wollige stoffen en hip corduroy, krijgt de sfeer een bohemien tintje. De warmwaterkruik is dé must-have deze winter. Een exemplaar van schapenwol is extra warm en gezellig.

Tip 3: Lichtpuntjes

Ⓒ Messing LED-kaars Wick

Deze energiezuinige LED-kaars Wick is een lief wooncadeau voor iedereen die wel een lichtpuntje in huis kan gebruiken.

Tip 4: Op het laatste moment

Ⓒ Huisparfum en verzorgingsproducten van Rituals

Stress omdat je op het laatste moment nog kerstcadeaus moet scoren? Met de huisgeuren en verzorgingsproducten van Rituals geef je een gevoel van luxe en comfort met een gouden randje. Niet alleen de geuren maar ook de gouden vormgeving en de feestelijke verpakking zijn heel feestelijk.

Tip 5: Details

Ⓒ Maison Sarah Lavoine ©Francis Amiand

Je kunt nog zo’n mooie chaise longue of daybed hebben, zonder styling blijft het een eenzaam object. Decoreer met sierkussens, een walnoothouten bijzettafel, gezellige kaarsen en een sfeerlamp in warme herfstkleuren. Met een vloerkleed en grafisch behang is deze gezellige loungeplek van Maison Sarah Lavoine compleet.

Tip 6: Toppers

Ⓒ kerstballen HM Home kerstcollectie en kaars Rocket st. George

Me welke drie toppers breng je je huis volledig in kerstsfeer? Dat zijn de kerstbal, de kaars én lint in bijpassende kleur. Je kunt met deze drie ingrediënten je huis overal versieren. Versier ook daar waar je het niet traditioneel verwacht.

Tip 7: Kerstkrans maken

Ⓒ Metalen ring voor een kerstkrans van Cooee

De kerstkrans is dé klassieker in huis met kerst. De meeste eer en plezier krijg je van het zelf maken en decoreren van een kerstkrans. Kijk op Instagram en zoek naar #kerstkransmaken. Dan zie je meteen welke kerstkrans bij jouw woonstijl past en hoe je deze zelf kan maken. Met een metalen ring kun je zelfs meerdere kanten op. Met Pasen kun je er een mooie voorjaarskrans van maken.