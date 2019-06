Puzzelvakantieplezier liever op papier

Ⓒ Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Puzzelen is voor veel puzzelliefhebbers de ideale manier om het hoofd leeg te maken. Niet zo gek dus dat de vakantieperiode voor de meesten de favoriete tijd is om zich te wagen aan kruiswoordpuzzels, sudoku en woordzoekers. Wat opvalt: puzzelen met pen en papier is op vakantie populairder dan op een tablet of smartphone.